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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кьево
Лацио - Кьево: обзор матча 24 января 2016
Лацио
24.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
4 : 1
Завершен
Кьево
66'
А. Кандрева (П)
72'
Д. Катальди
81'
А. Кандрева
90+6'
Б. Кейта
5'
Б. Цесар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кьево
ГОЛ! 4:1!
Б. Кейта
Пас отдал
А. Кандрева
90'
+6
84'
Пенальти не реализован!
А. Палоски
Красная карточка
Ш. Раду
82'
ГОЛ! 3:1!
А. Кандрева
Пас отдал
Ф. Андерсон
81'
74'
Замена
П. М'Поку
️️️️
Д. Пинци
Желтая карточка
Д. Катальди
73'
ГОЛ! 2:1!
Д. Катальди
72'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Конко
69'
66'
Замена
Н. Фрей
️️️️
В. Бирса
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кандрева
66'
Замена
М. Клозе
️️️️
С. Милинкович-Савич
60'
49'
Замена
Д. Сардо
️️️️
Р. Инглесе
47'
Вторая желтая
Б. Цесар
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Джорджевич
45'
Желтая карточка
С. Лулич
37'
22'
Желтая карточка
Б. Цесар
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Цесар
Пас отдал
В. Бирса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Лацио
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
3-5-2
1
Бериша
4
Бишевац
26
Раду
25
Конко
19
Лулич
16
Пароло
32
Катальди
20
Милинкович-Савич
87
Кандрева
17
Кейта
20
Джорджевич
4-1-3-2
1
Биццарри
12
Цесар
18
Гобби
29
Каччиаторе
3
Дайнелли
16
Радованович
3
Пинци
19
Кастро
23
Бирса
45
Инглесе
9
Палоски
25
Конко
7
Андерсон
7
Андерсон
25
Конко
20
Джорджевич
21
Матри
21
Матри
20
Джорджевич
20
Милинкович-Савич
11
Клозе
11
Клозе
20
Милинкович-Савич
45
Инглесе
20
Сардо
20
Сардо
45
Инглесе
23
Бирса
21
Фрей
21
Фрей
23
Бирса
3
Пинци
40
М'Поку
40
М'Поку
3
Пинци
Остались в запасе
Лацио
Кьево
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
66
Кристьян Матосевич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
Остались в запасе
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Лацио - Кьево
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Олимпико
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