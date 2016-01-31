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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лацио
Удинезе - Лацио: обзор матча 31 января 2016
Удинезе
31.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Лацио
90'
+4
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
85'
Красная карточка
А. Матри
75'
Замена
М. Клозе
️️️️
М. Пароло
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
З. Кузманович
69'
66'
Желтая карточка
А. Конко
Замена
Ф. Лоди
️️️️
Гильерме
59'
Замена
Т. Арто
️️️️
Д. Сапата
54'
50'
Желтая карточка
М. Пароло
44'
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Джорджевич
Вторая желтая
Данило
42'
Желтая карточка
М. Ваге
37'
Желтая карточка
Данило
32'
31'
Желтая карточка
Ф. Джорджевич
Желтая карточка
С. Теро
29'
8'
Замена
Маурисио
️️️️
М. Бишевац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
33
Панайотис Коне
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-4-2
1
Карнезис
6
Аднан
13
Ваге
5
Данило
4
Пирис
8
Гильерме
7
Агьеманг-Баду
88
Эденилсон
8
Кузманович
91
Сапата
77
Теро
4-4-2
1
Бериша
25
Конко
8
Баста
4
Бишевац
29
Худт
87
Кандрева
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
32
Катальди
17
Кейта
20
Джорджевич
91
Сапата
28
Арто
28
Арто
91
Сапата
8
Гильерме
10
Лоди
10
Лоди
8
Гильерме
8
Кузманович
8
Фернандеш
8
Фернандеш
8
Кузманович
4
Бишевац
33
Маурисио
33
Маурисио
4
Бишевац
16
Пароло
11
Клозе
11
Клозе
16
Пароло
20
Джорджевич
21
Матри
21
Матри
20
Джорджевич
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
33
Панайотис Коне
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
33
Панайотис Коне
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Удинезе - Лацио
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Удинезе Арена
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