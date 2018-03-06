Путин, Инфантино и звезды мирового футбола почеканили мяч в честь 100 дней до чемпионата мира

Президент России Владимир Путин, глава ФИФА Джанни Инфантино, а также многие известные футболисты пожонглировали мячом в честь 100 дней до старта чемпионата мира.

В специально опубликованном видео игроки, представляющие все 32 страны-участницы мирового первенства, включая Инфантино и Путина, набивают мяч 100 раз в честь оставшихся дней до начала мундиаля.

В ролике приняли участие такие знаменитые футболисты, как Роналдо, Диего Марадона, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге, Петер Шмейхель и другие.