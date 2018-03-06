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  • Путин, Инфантино и звезды мирового футбола почеканили мяч в честь 100 дней до чемпионата мира

Путин, Инфантино и звезды мирового футбола почеканили мяч в честь 100 дней до чемпионата мира

6 марта 2018, 18:16
30

Президент России Владимир Путин, глава ФИФА Джанни Инфантино, а также многие известные футболисты пожонглировали мячом в честь 100 дней до старта чемпионата мира.

В специально опубликованном видео игроки, представляющие все 32 страны-участницы мирового первенства, включая Инфантино и Путина, набивают мяч 100 раз в честь оставшихся дней до начала мундиаля.

В ролике приняли участие такие знаменитые футболисты, как Роналдо, Диего Марадона, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге, Петер Шмейхель и другие.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Пуйоль Карлес Клозе Мирослав Форлан Диего Руни Уэйн Трезеге Давид Аленичев Дмитрий Инфантино Джанни Путин Владимир
Комментарии (30)
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1520350333
Путин красава!!!)))
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insider_retro
1520351757
Событие не отвратимо, как дембель!:)) 100 дней осталось! И никакие происки и заявления неудачников и обиженных не повлияют на исторический ход событий! На моей жизни такого больше не будет - это точно! И поэтому, не смотря не на что - я рад!!:))
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mihail200606
1520351907
У путина радиоуправляемый был))
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Batiqol
1520352051
Удачи России на ЧМ . Азербайджан будет болеть за Русских . Дай бог чтобы взяли золота . Будет круто
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BRO_football
1520352739
Интересно, с какого дубля удалось заснять чеканку мяча Путина и Инфантино? Ясное дело, что не с первого и даже не с десятого.
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Татарин за ЦСКА
1520353681
Это просто красиво и великолепно. Особенно понравились....все
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OfaZavr
1520355165
вот уже и 100 дней всего осталось как быстро бежит время...
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yanedo
1520358337
какого хрена этого чмошника путкина к футболистам примазали незнают в какую дырку ещё эту мерзкую рожу высунуть для пиара
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zigbert
1520359419
Пошел обратный отсчет.
Ответить
Полная Канистра
1520361878
Добро пожаловать в нашу страну!!!!!!!!! Встретим вас хлебом и солью по нашему обычаю!!!! ФУТБОЛ ЭТО ЖИЗНЬ И ПРАЗНИК ДЛЯ ВСЕХ!!!!!!!!!
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