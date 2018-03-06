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    Путин, Инфантино и звезды мирового футбола почеканили мяч в честь 100 дней до чемпионата мира

    Президент России Владимир Путин, глава ФИФА Джанни Инфантино, а также многие известные футболисты пожонглировали мячом в честь 100 дней до старта чемпионата мира.

    В специально опубликованном видео игроки, представляющие все 32 страны-участницы мирового первенства, включая Инфантино и Путина, набивают мяч 100 раз в честь оставшихся дней до начала мундиаля.

    В ролике приняли участие такие знаменитые футболисты, как Роналдо, Диего Марадона, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге, Петер Шмейхель и другие.

    Источник: ФИФА

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    06.03.2018 18:16
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 марта 2018, 21:44

      Добро пожаловать в нашу страну!!!!!!!!! Встретим вас хлебом и солью по нашему обычаю!!!! ФУТБОЛ ЭТО ЖИЗНЬ И ПРАЗНИК ДЛЯ ВСЕХ!!!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 21:03

      Пошел обратный отсчет.

      4
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      Рейтинг: +231

      yanedo 6 марта 2018, 20:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      какого хрена этого чмошника путкина к футболистам примазали незнают в какую дырку ещё эту мерзкую рожу высунуть для пиара

      -5
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > yanedo 6 марта 2018, 21:18

      Ты конченная история, с какого ты органа, так базаришь, простое, дворовое животное.Он президент великой страны, Инфантино президент великой организации, а ты фикалия по жизни, что то там пищишь, как крыса! Хорошее видео, отличная музыка! А ты должен подумать над своим поведением, плохой пёс!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Munez89 6 марта 2018, 21:36

      Великой страны с 1.7% мирового вадового продукта не бывает.Хотя о чем я, тебе это скорее всего ничего не говорит.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 > kykyi 7 марта 2018, 02:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Валовый продукт это во первых!
      Во вторых, с чего он начал и к чему пришёл, это второе!
      И 1,7% это не означает, что сттрана от этого не великая!
      Хотя о чем это я, тебе это не понять никогда!

      -5
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Munez89 7 марта 2018, 04:48

      Ошибки из за писания с телефона, извини. Ну и чем же она великая, что такого великого за последние 20 лет, зарплаты опустили ниже китайских?

      2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > kykyi 7 марта 2018, 08:01

      Даже спорить не интересно, всегда есть или найдутся люди, которые не довольны властью.У таких людей так бывает, Путин-плохой, придёт Грудинин-да он ещё хуже Путина, Собчак-да зачем мы выбрали эту лошадь, Навальный- да правду про него говорили, что он на Штаты заточен и вор, не зря он с КировЛесом обделался.Вам кого не поставь, не выбери, вы вечно не довольные будете.Просто мне интересно, чего такие как вы люди ждут от нового (другого) президента? Что пенсии сразу вырастут в 2 раза, упадёт коммуналка, через 2-3 года в стране везде будут идеальные дороги и лучшая медецина в мире? Что за 3-5 лет образование станет лучшим или хотя бы лучше? Да вы сами в это верите?! Взять например меня, даже если все это я буду постепенно и плавно выполнять, не воровать, пусть коррупция снизится в 2 раза(всю её невозможно победить,ни одной стране мира это не удалось пока), даже через 5-6 лет, я не смогу к этому придти.Вот поэтому, кого бы вы не выбрали, вы всегда будете не довольны.

      -3
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 6 марта 2018, 19:57

      Да

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 19:52

      вот уже и 100 дней всего осталось как быстро бежит время...

      6
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2018, 19:30

      Ахринеть,Путин с самим инфантино,ой,то есть Инфантино с САМИМ ПУТИНЫМ!!!!

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2018, 19:28

      Это просто красиво и великолепно.
      Особенно понравились....все

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 6 марта 2018, 19:15

      Просто красавцы:)

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 марта 2018, 19:12

      Интересно, с какого дубля удалось заснять чеканку мяча Путина и Инфантино? Ясное дело, что не с первого и даже не с десятого.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > BRO_football 6 марта 2018, 21:28

      Это как крылатая ракета с ядерным двигателем- просто мультфильм.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 марта 2018, 19:06

      Инфантино с Путиным - прикольно !

      3
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