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  • Колосков считает, что большое количество звезд на жеребьевке ЧМ-2018 – дань уважения России от ФИФА

Колосков считает, что большое количество звезд на жеребьевке ЧМ-2018 – дань уважения России от ФИФА

21 ноября 2017, 16:32
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что, пригласив множество звезд мирового футбола на жеребьевку финальной стадии чемпионата мира-2018, ФИФА выразила уважение к России.

На мероприятии, которое состоится 1 декабря в Кремле, будут присутствовать Диего Марадона, Лоран Блан, Мирослав Клозе, Диего Форлан, Кафу, Фабио Каннаваро, Гордон Бэнкс, Карлес Пуйоль и Никита Симонян. Одним из ведущих жеребьевки будет Гари Линекер.

«Это уважение к России, к нашему футболу, к тому, что сделал оргкомитет по подготовке к чемпионату мира. Я с 1982 года был на всех жеребьевках чемпионатов мира, но такого созвездия ни разу не видел, а тут целая футбольная команда. Можно поблагодарить ФИФА и поаплодировать за такой подход, и поздравить РФС и оргкомитет «Россия-2018» с тем, что такое созвездие футболистов будет участвовать в жеребьевке.

Среди них и Никита Павлович Симонян, наш выдающий футболист, тренер и руководитель. Это замечательно! Можно только радоваться и гордиться», – сказал Колосков.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах с 14 июня по 15 июля.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кафу Пуйоль Карлес Клозе Мирослав Форлан Диего Блан Лоран Каннаваро Фабио Симонян Никита
Комментарии (2)
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Александр52
1511283754
У Колоскова глаз голубой, доверять ему сложно. Помните, недавно, был товарняк, престижный, Аргентина-Россия, в Лужниках. Как писали, только Месси отвалили лично лимон за приезд в Москву. Звёздной футбольной элите, которая прибудет на жеребьёвку, как вы думаете, что то будут мазать на бутерброд, или они всё просто так с распростёртой душой и огромной любовью к России приезжают к нам постоять на сцене пару часов. Эта публика, как попса, продаётся и покупается и ей ни грамма нет доверия. А вот если бы действительно, как ранее говорили, все флаги в гости к нам, то от души порадовался бы. А сегодня не верю..
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Gullit 76
1511425701
Сейчас придумают допинг как в зимних видах и что ты тогда запоёшь?Хватит зад лизать,взаимности что-ли хочет?
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