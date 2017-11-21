Колосков считает, что большое количество звезд на жеребьевке ЧМ-2018 – дань уважения России от ФИФА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что, пригласив множество звезд мирового футбола на жеребьевку финальной стадии чемпионата мира-2018, ФИФА выразила уважение к России.

На мероприятии, которое состоится 1 декабря в Кремле, будут присутствовать Диего Марадона, Лоран Блан, Мирослав Клозе, Диего Форлан, Кафу, Фабио Каннаваро, Гордон Бэнкс, Карлес Пуйоль и Никита Симонян. Одним из ведущих жеребьевки будет Гари Линекер.

«Это уважение к России, к нашему футболу, к тому, что сделал оргкомитет по подготовке к чемпионату мира. Я с 1982 года был на всех жеребьевках чемпионатов мира, но такого созвездия ни разу не видел, а тут целая футбольная команда. Можно поблагодарить ФИФА и поаплодировать за такой подход, и поздравить РФС и оргкомитет «Россия-2018» с тем, что такое созвездие футболистов будет участвовать в жеребьевке.

Среди них и Никита Павлович Симонян, наш выдающий футболист, тренер и руководитель. Это замечательно! Можно только радоваться и гордиться», – сказал Колосков.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах с 14 июня по 15 июля.