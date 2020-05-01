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    Клозе подписал контракт с «Баварией» и станет помощником Флика с 1 июля

    «Бавария» объявила о подписании бывшего форварда клуба Мирослава Клозе в тренерский штаб.

    Немец станет помощником главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флика с 1 июля. Соглашение Клозе с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2021 года. Также чемпионы Германии продлили контракт с аналитиком Дэнни Релем.

    «Мы с Ханси Фликом хорошо знаем друг друга с тех пор, как вместе работали в сборной Германии. Мы доверяем друг другу как на профессиональном уровне, так и лично. Для меня это следующий шаг в моей карьере тренера. Я надеюсь, что смогу использовать свой опыт, чтобы помочь «Баварии» в достижении наших спортивных целей», – сказал Клозе.

    • Немец выступал за мюнхенцев с 2007 по 2011 год. За четыре сезона он забил 53 гола в 150 матчах.
    • Клозе – лучший бомбардир чемпионатов мира (16 мячей). Он также занимает первое место среди бомбардиров сборной Германии (71 гол).

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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