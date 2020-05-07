Клозе подписал контракт с «Баварией» и станет помощником Флика с 1 июля

«Бавария» объявила о подписании бывшего форварда клуба Мирослава Клозе в тренерский штаб.

Немец станет помощником главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флика с 1 июля. Соглашение Клозе с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2021 года. Также чемпионы Германии продлили контракт с аналитиком Дэнни Релем.

«Мы с Ханси Фликом хорошо знаем друг друга с тех пор, как вместе работали в сборной Германии. Мы доверяем друг другу как на профессиональном уровне, так и лично. Для меня это следующий шаг в моей карьере тренера. Я надеюсь, что смогу использовать свой опыт, чтобы помочь «Баварии» в достижении наших спортивных целей», – сказал Клозе.