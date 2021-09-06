Левандовски стал четвертым лучшим бомбардиром сборных среди европейцев

В пятом туре отбора ЧМ-2022 Польша на выезде разгромила Сан-Марино со счетом 7:1.

Дубль в этом матче оформил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

В активе поляка теперь 72 гола в составе национальной команды. Это четвертый результат среди представителей европейских сборных.

Левандовски обогнал Мирослава Клозе, на счету которого 71 забитый мяч за сборную Германии.

В тройку лидеров входят Шандор Кошич (75), Ференц Пушкаш (84) и Криштиану Роналду (111).

Левандовски забил во всех матчах этого сезона – 10 голов в 6 играх за «Баварию» и сборную Польши