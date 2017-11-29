Пеле посетит жеребьевку финальной части ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле прилетит в Москву, чтобы посетить жеребьевку финальной части чемпионата мира-2018.

«Мы ожидаем множество делегаций и именитых гостей. Одним из них станет легендарный бразильский футболист Пеле. Мы будем рады принять его, как и остальных гостей жеребьевки», -сообщил генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Напомним, что Пеле уже приезжал в Россию в недавнее время. Он посетил в июне 2017 года матч-открытие Кубка конфедераций между командами России и Новой Зеландии.

Также ожидается прибытие Диего Марадоны, Лорана Блана, Мирослава Клозе и многих других. Жеребьевка финальной части чемпионата мира-2018 состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.