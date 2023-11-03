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Роналду не попал в топ-33 лучших игроков в истории ЧМ

3 ноября 2023, 01:00
5

Британский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира.

В топ-33 не попал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

В тройку лидеров включены бразилец Пеле и два аргентинца – Лионель Месси и Диего Марадона.

  1. Пеле (Бразилия)
  2. Лионель Месси (Аргентина)
  3. Диего Марадона (Аргентина)
  4. Роналдо (Бразилия)
  5. Зинедин Зидан (Франция)
  6. Франц Беккенбауэр (Германия)
  7. Килиан Мбаппе (Франция)
  8. Эйсебио (Португалия)
  9. Мирослав Клозе (Германия)
  10. Гарринча (Бразилия)
  11. Жаирзиньо (Бразилия)
  12. Йохан Кройфф (Нидерланды)
  13. Жюст Фонтен (Франция)
  14. Карлос Алберто (Бразилия)
  15. Фабио Каннаваро (Италия)
  16. Лев Яшин (СССР)
  17. Бобби Мур (Англия)
  18. Паоло Росси (Италия)
  19. Герд Мюллер (Германия)
  20. Хави (Испания)

Полную версию рейтинга можно посмотреть на сайте FourFourTwo по ссылке.

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Источник: FourFourTwo
Рейтинг Месси Лионель Клозе Мирослав Роналду Криштиану Мбаппе Килиан Марадона Диего Зидан Зинедин Пеле Роналдо
Комментарии (5)
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1698965874
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Дядя Серёжа
1698982125
Бобби Мур в доме престарелых упал, сломал рёбра, пневмония... Как **** в районной больнице, страмцы....
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JIEGEHDA
1698996416
То что Роналду там нет это факт . Выше чем 1/4 не прыгал и то на скамейке пришлось . А так слабая игра . Отбор да выдавает но и только против Лихтенштейнов Литвы Люксембургов забивать по десятке не попадаешь в список топ. А что удивляет то что Иньесты там нет . Один из лучших не лучший в ЧМ 2010 года
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