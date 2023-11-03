Роналду не попал в топ-33 лучших игроков в истории ЧМ

Британский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира.

В топ-33 не попал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

В тройку лидеров включены бразилец Пеле и два аргентинца – Лионель Месси и Диего Марадона.

Полную версию рейтинга можно посмотреть на сайте FourFourTwo по ссылке.