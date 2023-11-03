Роналду не попал в топ-33 лучших игроков в истории ЧМ

Британский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира.
В топ-33 не попал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.
В тройку лидеров включены бразилец Пеле и два аргентинца – Лионель Месси и Диего Марадона.
- Пеле (Бразилия)
- Лионель Месси (Аргентина)
- Диего Марадона (Аргентина)
- Роналдо (Бразилия)
- Зинедин Зидан (Франция)
- Франц Беккенбауэр (Германия)
- Килиан Мбаппе (Франция)
- Эйсебио (Португалия)
- Мирослав Клозе (Германия)
- Гарринча (Бразилия)
- Жаирзиньо (Бразилия)
- Йохан Кройфф (Нидерланды)
- Жюст Фонтен (Франция)
- Карлос Алберто (Бразилия)
- Фабио Каннаваро (Италия)
- Лев Яшин (СССР)
- Бобби Мур (Англия)
- Паоло Росси (Италия)
- Герд Мюллер (Германия)
- Хави (Испания)
Полную версию рейтинга можно посмотреть на сайте FourFourTwo по ссылке.
Источник: FourFourTwo