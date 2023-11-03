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    Роналду не попал в топ-33 лучших игроков в истории ЧМ

    Британский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира.

    В топ-33 не попал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

    В тройку лидеров включены бразилец Пеле и два аргентинца – Лионель Месси и Диего Марадона.

    1. Пеле (Бразилия)
    2. Лионель Месси (Аргентина)
    3. Диего Марадона (Аргентина)
    4. Роналдо (Бразилия)
    5. Зинедин Зидан (Франция)
    6. Франц Беккенбауэр (Германия)
    7. Килиан Мбаппе (Франция)
    8. Эйсебио (Португалия)
    9. Мирослав Клозе (Германия)
    10. Гарринча (Бразилия)
    11. Жаирзиньо (Бразилия)
    12. Йохан Кройфф (Нидерланды)
    13. Жюст Фонтен (Франция)
    14. Карлос Алберто (Бразилия)
    15. Фабио Каннаваро (Италия)
    16. Лев Яшин (СССР)
    17. Бобби Мур (Англия)
    18. Паоло Росси (Италия)
    19. Герд Мюллер (Германия)
    20. Хави (Испания)

    Полную версию рейтинга можно посмотреть на сайте FourFourTwo по ссылке.

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    Источник: FourFourTwo

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    03.11.2023 01:00
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA 3 ноября, 10:26

      То что Роналду там нет это факт . Выше чем 1/4 не прыгал и то на скамейке пришлось . А так слабая игра . Отбор да выдавает но и только против Лихтенштейнов Литвы Люксембургов забивать по десятке не попадаешь в список топ. А что удивляет то что Иньесты там нет . Один из лучших не лучший в ЧМ 2010 года

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6175

      Дядя Серёжа 3 ноября, 06:28

      Бобби Мур в доме престарелых упал, сломал рёбра, пневмония...
      Как **** в районной больнице, страмцы....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6275

      Эном айс > Дядя Серёжа 3 ноября, 07:24

      Бобби Чарльтон.?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > Дядя Серёжа 3 ноября, 08:00

      в районной больнице ----
      В российской районной больнице ? Да, там срамота.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6175

      Дядя Серёжа > Эном айс 3 ноября, 10:30

      Ага, занесло меня на Мур...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      [email protected] 3 ноября, 01:57

      Заработок на Спортивных Событиях!!
      Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды)
      Поставили - Выиграли
      Высокие Кф!!
      В Интернете такой Информации не найти (100% Инсайд на проверку)


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