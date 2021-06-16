Роналду – в одном голе от рекорда Клозе по числу забитых мячей на чемпионатах мира и Европы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Венгрией (3:0).

Роналду забил 10-й и 11-й мячи на Евро. Всего на крупных турнирах 36-летний португалец забил 18 мячей (11 и 7 – на чемпионатах мира).

Форвард «Реала» сравнялся по этому показателю с экс-нападающим сборной Германии Гердом Мюллером (14+4).

Рекорд принадлежит другому немцу – Мирославу Клозе. Бывший форвард «Баварии» и «Лацио» забил 19 мячей на крупных турнирах (16+3).