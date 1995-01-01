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    Роналду забил 106-й гол за сборную. До мирового рекорда – 3 мяча

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Венгрией (3:0).

    36-летний форвард забил 105-й и 106-й мячи за сборную. Для повторения мирового рекорда иранца Али Даеи (109) ему осталось осталось забить три гола.

    Роналду – лучший игрок матча Венгрия – Португалия. Он нанес два удара в створ, оба – голевые

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии5
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      Рейтинг: -888

      СуперПАВ9 26 минут назад

      Почти все его голы офсайдов и левых пенальти

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      Рейтинг: +4761

      Fusballer > СуперПАВ9 20 минут назад

      Ты прямо Дзюбу описал.

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      Рейтинг: -1612

      Вот оно чё Михалыч 35 минут назад

      Для повторения мирового рекорда иранца Али Даеи (109)=========Учитывая, что Али Даеи играл против сборных Бангладеш, Таиланда и т.д. ,то ...Ну ладно.....
      Думаю Роналду на этом ЧЕ перекроет этот рекорд.

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      Рейтинг: +4761

      Fusballer > Вот оно чё Михалыч 27 минут назад

      Нет сомнений.

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      Рейтинг: +19882

      slavutiq70 39 минут назад

      Звезда однако , оставит после себя след в истории футбола,,,

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