Роналду забил 106-й гол за сборную. До мирового рекорда – 3 мяча

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Венгрией (3:0).

36-летний форвард забил 105-й и 106-й мячи за сборную. Для повторения мирового рекорда иранца Али Даеи (109) ему осталось осталось забить три гола.

Роналду стал первым игроком в истории, сыгравшем на пяти чемпионатах Европы.

Португалец – лучший бомбардир в истории Евро с 11-ю мячами.

Роналду – лучший игрок матча Венгрия – Португалия. Он нанес два удара в створ, оба – голевые