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    Роналду – лучший игрок матча Венгрия – Португалия. Он нанес два удара в створ, оба – голевые

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом матча с Венгрией (3:0).

    36-летний форвард оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы с 11-ю мячами.

    Роналду нанес два удара в створ ворот сборной Венгрии – оба оказались голевыми. Четыре из пяти последних голов Роналду на Евро пришлись на матчи с венгерской сборной.

    • Роналду стал первым игроком в истории, сыгравшем на пяти чемпионатах Европы.
    • Он забил 105-й и 106-й мячи за сборную – до мирового рекорда иранца Али Даеи (109) осталось три гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 21:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: -1612

      Вот оно чё Михалыч 43 минуты назад

      Ну лааааадно...Добавьте, что один гол с пенальти...А то тут хейтеры Роналду щас набегут. С криками что это случайные голы.)))

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      Рейтинг: +4761

      Fusballer > Вот оно чё Михалыч 7 минут назад

      Я вот тоже не понимаю хейтеров Рона. Он без особых прновто, в отличие от РПЛовцев.

      0
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      Рейтинг: +1860

      Semushkin Roman Valerievi 51 минуту назад

      Единолично лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы.

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