Роналду – лучший игрок матча Венгрия – Португалия. Он нанес два удара в створ, оба – голевые

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом матча с Венгрией (3:0).

36-летний форвард оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы с 11-ю мячами.

Роналду нанес два удара в створ ворот сборной Венгрии – оба оказались голевыми. Четыре из пяти последних голов Роналду на Евро пришлись на матчи с венгерской сборной.