Роналду – лучший игрок матча Венгрия – Португалия. Он нанес два удара в створ, оба – голевые

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом матча с Венгрией (3:0).
36-летний форвард оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы с 11-ю мячами.
Роналду нанес два удара в створ ворот сборной Венгрии – оба оказались голевыми. Четыре из пяти последних голов Роналду на Евро пришлись на матчи с венгерской сборной.
- Роналду стал первым игроком в истории, сыгравшем на пяти чемпионатах Европы.
- Он забил 105-й и 106-й мячи за сборную – до мирового рекорда иранца Али Даеи (109) осталось три гола.
Источник: сайт УЕФА