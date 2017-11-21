Блан, Марадона и Кафу будут участвовать в жеребьевке ЧМ-2018 в Кремле

ФИФА объявила имена звезд футбола, которые возьмут участие в жеребьевке финальной стадии чемпионата мира 2018 года.

Вести церемонию, как уже стало известно ранее, будут Гари Линекер и российская телеведущая Мария Командная. Помогать им будут Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Марадона, Карлес Пуйоль и Диего Форлан. Наряду с Мирославом Клозе, который во время мероприятия вынесет на сцену кубок чемпионата мира, они будут представлять восемь стран-победительниц мирового первенства. Восьмым ассистентом жеребьевки станет легендарный советский футболист и тренер Никита Симонян, об участии которого в церемонии было объявлено ранее.

Напомним, жеребьевка финальной части мундиаля-2018 состоится 1 декабря.