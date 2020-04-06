Клозе может войти в тренерский штаб «Баварии»

Мирослав Клозе может стать помощником главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика.

По информации Bild, окончательное решение на этот счет пока не принято, но у 41-летнего специалиста есть желание поработать в тренерском штабе первой команды.

С 2018 года бывший форвард возглавляет юношескую команду «Баварии» (U-17).