Клозе может войти в тренерский штаб «Баварии»

Замечательно, это будет мощнейший тренерский штаб, и я уверен, что он войдёт в историю!
Мирослав Клозе может стать помощником главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика.
По информации Bild, окончательное решение на этот счет пока не принято, но у 41-летнего специалиста есть желание поработать в тренерском штабе первой команды.
С 2018 года бывший форвард возглавляет юношескую команду «Баварии» (U-17).
- Клозе, будучи футболистом, выступал за мюнхенский клуб с 2007 по 2011 год.
- За четыре сезона он забил 53 гола в 150 матчах.