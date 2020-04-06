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    Клозе может войти в тренерский штаб «Баварии»

    Мирослав Клозе может стать помощником главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика.

    По информации Bild, окончательное решение на этот счет пока не принято, но у 41-летнего специалиста есть желание поработать в тренерском штабе первой команды.

    С 2018 года бывший форвард возглавляет юношескую команду «Баварии» (U-17).

    • Клозе, будучи футболистом, выступал за мюнхенский клуб с 2007 по 2011 год.
    • За четыре сезона он забил 53 гола в 150 матчах.

    Источник: Bild

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    06.04.2020 07:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 апреля 2020, 12:26

      Замечательно, это будет мощнейший тренерский штаб, и я уверен, что он войдёт в историю!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 апреля 2020, 09:18

      Это же круто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 6 апреля 2020, 08:15

      Клозе легенда!

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