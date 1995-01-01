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    Педро побил рекорд Клозе по возрасту дебютного гола в римском дерби в Серии А

    Футболист «Ромы» Педро накануне забил в римском дерби против «Лацио» (2:0). Это его первый гол в дерби в рамках Серии А (испанцу 33 года и 291 день).

    Он стал самым возрастным автором первого мяча в римском дерби в Серии А. Педро побил рекорд Мирослава Клозе, который свой дебютный гол в этом дерби чемпионата Италии забил в возрасте 33 лет и 129 дней.

    • Педро пришел в «Рому» в прошлом году из «Челси».
    • Педро в сезоне Серии А провел 26 матчей, забил 5 голов, сделал 2 результативные передачи.
    • «Рома» на следующий сезон может остаться без еврокубков.

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    Источник: Бомбардир.ру

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