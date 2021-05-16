Педро побил рекорд Клозе по возрасту дебютного гола в римском дерби в Серии А

Футболист «Ромы» Педро накануне забил в римском дерби против «Лацио» (2:0). Это его первый гол в дерби в рамках Серии А (испанцу 33 года и 291 день).

Он стал самым возрастным автором первого мяча в римском дерби в Серии А. Педро побил рекорд Мирослава Клозе, который свой дебютный гол в этом дерби чемпионата Италии забил в возрасте 33 лет и 129 дней.