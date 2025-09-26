«Динамо» включили в число претендентов на победу в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычeв высказался о претендентах на победу в чемпионате России.
– Кто главный претендент на чемпионство?
– «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Динамо».
– «Динамо» тоже?
– Не думаю, что они сняли эту задачу. Не думаю, что Валерия Георгиевича [Карпина] пригласили ради попадания в тройку или пятeрку. У нас только начало чемпионата. Все теряют очки, плотность в таблице просто сумасшедшая. Две победы – и команда уже рядом с первым местом. Всe только начинается. Интрига потрясающая.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 19 очками после 9 туров, 2-м идет ЦСКА с 18 баллами.
- «Динамо» занимает 8-е место с 12 очками.
Источник: Metaratings.ru