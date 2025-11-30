Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сычев объявил об уходе из «Иртыша»

Сегодня, 22:22

Дмитрий Сычев объявил об уходе с поста президента «Иртыша». Он работал в омском клубе с января 2024 года.

«Моя история на посту президента «Иртыша» закончилась. Хотел бы поблагодарить губернатора Омской области Виталия Хоценко, который сохранил для Омска профессиональный футбол.

Мы вместе добились большого результата – выход в золотой дивизион. Надеюсь, что будет только лучше. Было потрачено много сил, нервов, здоровья. Нужно чуть выдохнуть, а дальше, как говорит молодежь, новые вызовы», – сказал Сычев.

Еще по теме:
«Динамо» включили в число претендентов на победу в РПЛ
Соболева назвали эпатажной персоной 4
Сычев высказался о перспективах «Локомотива» в новом сезоне РПЛ 5
Источник: «Матч ТВ»
Иртыш Сычев Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектТест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
14
«Непривычная атмосфера»: Кузяев высказался об игре против «Зенита» в Петербурге
22:44
Нино отреагировал на информацию об уходе из «Зенита»
22:30
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Рубином»
21:54
«Очень неприятные ощущения»: Рахимов – после матча с «Зенитом»
21:36
2
Соболев: «В следующем матче забью больше Дзюбы»
21:33
2
АПЛ. «Челси» в меньшинстве сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1)
21:26
1
РПЛ. «Зенит» победил «Рубин» в Санкт-Петербурге, пробив 1 раз в створ ворот соперника
21:00
66
Реакция Губерниева на удаление Талалаева за неприличный жест со «Спартаком»
20:40
Мостовой назвал лучший трансфер в истории «Краснодара»
20:26
2
Все новости
Все новости
Сычев объявил об уходе из «Иртыша»
22:22
Оздоев сделал дубль за ПАОК – россиянин занимает 2-е место в гонке бомбардиров в Греции
22:16
Соболев: «В следующем матче забью больше Дзюбы»
21:33
2
АПЛ. «Челси» в меньшинстве сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1)
21:26
1
«Было обидно»: Комличенко отреагировал на свист фанатов «Ростова» в свой адрес
21:14
1
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
21:00
РПЛ. «Зенит» победил «Рубин» в Санкт-Петербурге, пробив 1 раз в створ ворот соперника
21:00
66
Реакция Губерниева на удаление Талалаева за неприличный жест со «Спартаком»
20:40
Мостовой назвал лучший трансфер в истории «Краснодара»
20:26
2
Баринов высказался о ситуации с контрактом в «Локо» – он может уйти бесплатно в конце сезона
20:17
5
Лидер Первой лиги оторвался на 7 очков перед зимним перерывом, «Торпедо» покинуло зону вылета
20:07
Альба назвал причину поражения «Ростова» от «Локомотива»
19:56
1
Черчесов объяснил волевую победу «Ахмата» над «Динамо»
19:48
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Ростовом»
19:35
Гусев – о поражении от «Ахмата»: «Результат не соответствует игре»
19:20
5
АПЛ. «Ливерпуль» победил в гостях «Вест Хэм», Салах остался в запасе
18:59
Серия A. Дубль Мартинеса принес «Интеру» победу над «Пизой»
18:52
РПЛ. «Локомотив» в гостях победил «Ростов»
18:35
13
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
18:34
РПЛ. «Ахмат» одержал волевую победу над «Динамо»
18:34
13
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:33
2
Реакция Кордобы на звание лучшего бомбардира в истории «Краснодара»
18:20
6
Примера. «Сосьедад» прервал беспроигрышную серию в матчах с участием Захаряна
18:03
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Рубин»: 30 ноября
17:53
7
Игрок сборной России рассказал, как диванные эксперты мотивируют «Балтику»
17:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 