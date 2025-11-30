Сычев объявил об уходе из «Иртыша»

Дмитрий Сычев объявил об уходе с поста президента «Иртыша». Он работал в омском клубе с января 2024 года.

«Моя история на посту президента «Иртыша» закончилась. Хотел бы поблагодарить губернатора Омской области Виталия Хоценко, который сохранил для Омска профессиональный футбол.

Мы вместе добились большого результата – выход в золотой дивизион. Надеюсь, что будет только лучше. Было потрачено много сил, нервов, здоровья. Нужно чуть выдохнуть, а дальше, как говорит молодежь, новые вызовы», – сказал Сычев.