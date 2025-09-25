Соболева назвали эпатажной персоной

Экс-форвард «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

– Смогли бы вы сейчас играть в РПЛ на уровне Александра Соболева?

– Провокационный вопрос (смеeтся). Да нет, конечно. Ну какая РПЛ, ребят? Я не понимаю, почему к Александру такое отношение. Он уже столько голов забил и практически ответил хейтерам делом на критику.

Понятно, что он персона эпатажная. Но от этого его игра хуже не становится. Яркая личность. Мне импонирует его игра. Главное – чтобы акцент был на футболе и пользе команды. Тогда он будет неудержим. А если Саша отвлекается на внешние факторы, то теряет в качестве.