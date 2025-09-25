Введите ваш ник на сайте
Соболева назвали эпатажной персоной

Сегодня, 12:29
1

Экс-форвард «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

– Смогли бы вы сейчас играть в РПЛ на уровне Александра Соболева?

– Провокационный вопрос (смеeтся). Да нет, конечно. Ну какая РПЛ, ребят? Я не понимаю, почему к Александру такое отношение. Он уже столько голов забил и практически ответил хейтерам делом на критику.

Понятно, что он персона эпатажная. Но от этого его игра хуже не становится. Яркая личность. Мне импонирует его игра. Главное – чтобы акцент был на футболе и пользе команды. Тогда он будет неудержим. А если Саша отвлекается на внешние факторы, то теряет в качестве.

  • Ранее 41-летний Сычев заявил, что раздумывает о возобновлении карьеры в «Иртыше», президентом которого является.
  • 28-летний Соболев в этом сезоне провел за «Зенит» 11 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Иртыш Соболев Александр Сычев Дмитрий
ВСе якобы надеются на какое-то качественное изменение в игре Соболева, а на самом деле везде его брали именно с учётом существующих личностных качеств, признавая это полезным для команды. И ни "Спартак", ни "Зенит" ничего другого от него не ждали, а удовлетворены от полученного, или нет-нам неведомо. Так что хватит кривляться.
