Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вратарь 2DROTS Сычев: «Вторая лига – это кал. Я сильнее этой лиги»

Вратарь 2DROTS Сычев: «Вторая лига – это кал. Я сильнее этой лиги»

17 августа 2022, 22:50
2

Вратарь 2DROTS Дмитрий Сычeв высказался об уровне Второй лиги после победы над «Чертаново» (3:0) в 1-м раунде Кубка России.

«Нужно попытаться в профессиональном футболе, хоть российский футбол и оставляет желать лучшего. Две игры Кубка это показали.

ПФЛ или ФНЛ-2 – это кал-лига. У меня были предложения от первой восьмерки команд, где я сказал, что это не мои амбиции. Я считаю, что я сильнее этой лиги.

Но молодым пацанам посоветую тренироваться и не думать о медиафутболе. Если получится пробиться в профессиональный футбол, такие стадионы ждут вас не раз в месяц, а каждую неделю. Работайте, тренируйтесь и живите мечтой», – сказал Сычев.

  • Это был первый матч 2DROTS в профессиональном футболе.
  • Команда сыграет во 2-м раунде Кубка России с «Текстильщиком».
  • 2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.

За клубы из медиафутбола забивали воспитанник «Зенита» и продавец бутика Gucci. Итог – оба прошли дальше в Кубке России

Еще по теме:
Отстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели 1
Источник: Sport24
Россия. Кубок 2DROTS Сычев Дмитрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1660767570
Согласен. Если профессиональные клубы из лиги проигрывают любителям, то эта лига - кал!
Ответить
Красногорск_Фан
1660767900
Не дай бог еще в 1/128 выиграют. Еще золотой мяч попросит
Ответить
Главные новости
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
3
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
6
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
8
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
5
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
15
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
8
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
Все новости
Все новости
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
11:33
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
10:33
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
Вчера, 22:55
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
Вчера, 22:44
66
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
Вчера, 22:33
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
Вчера, 22:01
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
Вчера, 20:55
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
Вчера, 20:27
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
Вчера, 19:57
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
Вчера, 19:30
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
Вчера, 18:22
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
Вчера, 17:44
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
Вчера, 10:41
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
Вчера, 09:21
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
1 сентября
40
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
1 сентября
1
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
1 сентября
10
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
1 сентября
21
Где смотреть матч «Балтика» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
1 сентября
Где смотреть матч «Спартак» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
1 сентября
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
1 сентября
Где смотреть матч «Оренбург» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 2 сентября 2026
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+