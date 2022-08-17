Вратарь 2DROTS Сычев: «Вторая лига – это кал. Я сильнее этой лиги»

Вратарь 2DROTS Дмитрий Сычeв высказался об уровне Второй лиги после победы над «Чертаново» (3:0) в 1-м раунде Кубка России.
«Нужно попытаться в профессиональном футболе, хоть российский футбол и оставляет желать лучшего. Две игры Кубка это показали.
ПФЛ или ФНЛ-2 – это кал-лига. У меня были предложения от первой восьмерки команд, где я сказал, что это не мои амбиции. Я считаю, что я сильнее этой лиги.
Но молодым пацанам посоветую тренироваться и не думать о медиафутболе. Если получится пробиться в профессиональный футбол, такие стадионы ждут вас не раз в месяц, а каждую неделю. Работайте, тренируйтесь и живите мечтой», – сказал Сычев.
- Это был первый матч 2DROTS в профессиональном футболе.
- Команда сыграет во 2-м раунде Кубка России с «Текстильщиком».
- 2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.
За клубы из медиафутбола забивали воспитанник «Зенита» и продавец бутика Gucci. Итог – оба прошли дальше в Кубке России