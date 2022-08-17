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    Вратарь 2DROTS Сычев: «Вторая лига – это кал. Я сильнее этой лиги»

    Вратарь 2DROTS Дмитрий Сычев высказался об уровне Второй лиги после победы над «Чертаново» (3:0) в 1-м раунде Кубка России.

    «Нужно попытаться в профессиональном футболе, хоть российский футбол и оставляет желать лучшего. Две игры Кубка это показали.

    ПФЛ или ФНЛ-2 — это кал-лига. У меня были предложения от первой восьмерки команд, где я сказал, что это не мои амбиции. Я считаю, что я сильнее этой лиги.

    Но молодым пацанам посоветую тренироваться и не думать о медиафутболе. Если получится пробиться в профессиональный футбол, такие стадионы ждут вас не раз в месяц, а каждую неделю. Работайте, тренируйтесь и живите мечтой», – сказал Сычев.

    • Это был первый матч 2DROTS в профессиональном футболе.
    • Команда сыграет во 2-м раунде Кубка России с «Текстильщиком».
    • 2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.

    За клубы из медиафутбола забивали воспитанник «Зенита» и продавец бутика Gucci. Итог – оба прошли дальше в Кубке России

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5057

      Красногорск_Фан 9 минут назад

      Не дай бог еще в 1/128 выиграют. Еще золотой мяч попросит

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      Рейтинг: +11760

      BRO_football 15 минут назад

      Согласен. Если профессиональные клубы из лиги проигрывают любителям, то эта лига - кал!

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