Дмитрий Сычев - статистика
#68 | Вратарь
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сычев
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тамбов
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 января 2002 (21 год)
|Рост
|185
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сычев
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тамбов
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 января 2002 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|2DROTS
|2
|-6
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
(5:3)п
|2DROTS (Москва)
|17.08.2022
|1' -90'
|2DROTS (Москва)
|3:0
|Чертаново (Москва)