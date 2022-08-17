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    Дмитрий Сычев - статистика

    #68 | Вратарь
    Имя Дмитрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Сычев
    Команда 2DROTS
    Состав Основной
    Родной город Тамбов
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 января 2002 (21 год)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    2DROTS 2 -6 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2022 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:1
    (5:3)п    		 2DROTS (Москва)
    17.08.2022 1' -90' 2DROTS (Москва) 3:0 Чертаново (Москва)
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