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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак К - 2DROTS
Спартак К - 2DROTS: обзор матча 21 августа 2024
Спартак К
21.08.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
2DROTS
77'
К. Чурсин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак К - 2DROTS
90'
+5
Желтая карточка
Д. Гудаев
88'
Желтая карточка
А. Курзенев
88'
Желтая карточка
Д. Прошляков
Желтая карточка
В. Демьянов
88'
Желтая карточка
К. Корольков
88'
Желтая карточка
М. Чиканчи
87'
82'
Замена
А. Курзенев
️️️️
А. Терехов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Чурсин
77'
75'
Замена
Д. Прошляков
️️️️
Г. Клуцей
Замена
К. Чурсин
️️️️
Д. Файзуллин
71'
Замена
К. Корольков
️️️️
Д. Садов
71'
Замена
М. Чиканчи
️️️️
А. Ларин
60'
Желтая карточка
А. Ларин
55'
46'
Замена
А. Газданов
️️️️
М. Фролов
10'
Желтая карточка
А. Терехов
Желтая карточка
Г. Киселев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
91
Александр Куликов
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
53
Александр Егурнев
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
84
Алексей Ларин
ПВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
2DROTS
68
Дмитрий Сычев
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
26
Денис Гудаев
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
47
Вадим Логинов
ПЗ
97
Максим Фролов
ЦП
10
Станислав Манаев
ЦП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
3
Годфред Клуцей
АП
11
Антон Терехов
ПВ
Спартак К
15
Денис Терехов
ВР
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
10
Кирилл Корольков
ЛВ
9
Арсен Дряев
ЛВ
69
Кирилл Чурсин
ОП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
2DROTS
74
Александр Кузнецов
ВР
98
Андрей Спирин
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
71
Артур Бегларян
ЦП
19
Валтер Скляр Эдамс
ЦП
22
Данила Прошляков
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
4-1-1-3-1
68
Гайдаш
91
Куликов
5
Жилмостных
3
Бугриев
78
Киселев
56
Демьянов
88
Садов
53
Егурнев
84
Ларин
50
Файзуллин
13
Рубцов
4-4-2
68
Сычев
47
Логинов
26
Гудаев
2
Евтушенко
5
Семенов
10
Манаев
37
Ослоновский
52
Леонтьев
97
Фролов
11
Терехов
3
Клуцей
50
Файзуллин
69
Чурсин
69
Чурсин
50
Файзуллин
88
Садов
10
Корольков
10
Корольков
88
Садов
84
Ларин
23
Чиканчи
23
Чиканчи
84
Ларин
97
Фролов
17
Газданов
17
Газданов
97
Фролов
3
Клуцей
22
Прошляков
22
Прошляков
3
Клуцей
11
Терехов
91
Курзенев
91
Курзенев
11
Терехов
Остались в запасе
Спартак К
2DROTS
15
Денис Терехов
ВР
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Арсен Дряев
ЛВ
Главный тренер
Сергей Бондарь
74
Александр Кузнецов
ВР
98
Андрей Спирин
ЦЗ
71
Артур Бегларян
ЦП
19
Валтер Скляр Эдамс
ЦП
Остались в запасе
15
Денис Терехов
ВР
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
9
Арсен Дряев
ЛВ
Остались в запасе
74
Александр Кузнецов
ВР
98
Андрей Спирин
ЦЗ
71
Артур Бегларян
ЦП
19
Валтер Скляр Эдамс
ЦП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Спартак К - 2DROTS
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
2DROTS
Россия. Кубок, 1/8 финала
2DROTS
0 : 3
27.08.2026
Муром
Россия. Кубок, 1/16 финала
Шумбрат
1 : 1
12.08.2026
2DROTS
Россия. Кубок, 1/32 финала
2DROTS
2 : 0
28.07.2026
Орел
Россия. Кубок, 2 раунд
Космос
1 : 0
20.08.2025
2DROTS
Россия. Кубок, 1 раунд
2DROTS
1 : 0
06.08.2025
Торпедо Вл
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