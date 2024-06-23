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    • Сычев высказался о перспективах «Локомотива» в новом сезоне РПЛ

    Сычев высказался о перспективах «Локомотива» в новом сезоне РПЛ

    Экс-игрок Локомотива Дмитрий Сычев поделился мнением по поводу возможного выступления московского клуба в предстоящем сезоне РПЛ.

    «У «Локомотива» всегда максимальные задачи. Конечно, хотелось бы, чтобы клуб боролся за призовые-первые места. Посмотрим, как получится», – заявил Сычев.

    • В завершившемся розыгрыше РПЛ «Локомотив» заработал 53 очка и финишировал на 4-й строчке. Примечательно, что ставший чемпионом России «Зенит» набрал всего лишь 4 турнирных балла больше (57).
    • Наставником железнодорожников является россиянин Михаил Галактионов. Он был утвержден рулевым москвичей в 2022 году. У руля столичного коллектива специалист провел 57 поединков, одержав 29 побед. Также в активе Галактионова 14 ничьих и 14 поражений.
    • Недавно было объявлено, что Михаил продлит трудовое соглашение с клубом.

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    Источник: «Чемпионат»

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