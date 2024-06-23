Сычев высказался о перспективах «Локомотива» в новом сезоне РПЛ

Экс-игрок Локомотива Дмитрий Сычев поделился мнением по поводу возможного выступления московского клуба в предстоящем сезоне РПЛ.
«У «Локомотива» всегда максимальные задачи. Конечно, хотелось бы, чтобы клуб боролся за призовые-первые места. Посмотрим, как получится», – заявил Сычев.
- В завершившемся розыгрыше РПЛ «Локомотив» заработал 53 очка и финишировал на 4-й строчке. Примечательно, что ставший чемпионом России «Зенит» набрал всего лишь 4 турнирных балла больше (57).
- Наставником железнодорожников является россиянин Михаил Галактионов. Он был утвержден рулевым москвичей в 2022 году. У руля столичного коллектива специалист провел 57 поединков, одержав 29 побед. Также в активе Галактионова 14 ничьих и 14 поражений.
- Недавно было объявлено, что Михаил продлит трудовое соглашение с клубом.