Сычев высказался о перспективах «Локомотива» в новом сезоне РПЛ

Экс-игрок Локомотива Дмитрий Сычев поделился мнением по поводу возможного выступления московского клуба в предстоящем сезоне РПЛ.

«У «Локомотива» всегда максимальные задачи. Конечно, хотелось бы, чтобы клуб боролся за призовые-первые места. Посмотрим, как получится», – заявил Сычев.