Сычев вспомнил свой самый холодный матч в карьере

Бывший нападающий «Локомотива» и «Спартака» Дмитрий Сычев назвал матч с самой низкой температурой воздуха в карьере.
– Помните свой матч при самой минимальной температуре?
– За сборную. Играли первый стыковой матч против Уэльса, было -14.
– Как справлялись?
– У нас не было выбора. У нас не Мальдивы. Поэтому вышли, размялись, растерлись. Все в равных условиях. Тогда Вадим Валентинович Евсеев Гиггза кусал.
- В эти минуты проходит матч Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».
- Температура в Москве составляет -12 градусов.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Дзюба против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?
Источник: «Спорт-Экспресс»