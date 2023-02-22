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    Сычев вспомнил свой самый холодный матч в карьере

    Бывший нападающий «Локомотива» и «Спартака» Дмитрий Сычев назвал матч с самой низкой температурой воздуха в карьере.

    – Помните свой матч при самой минимальной температуре?

    – За сборную. Играли первый стыковой матч против Уэльса, было -14.

    – Как справлялись?

    – У нас не было выбора. У нас не Мальдивы. Поэтому вышли, размялись, растерлись. Все в равных условиях. Тогда Вадим Валентинович Евсеев Гиггза кусал.

    • В эти минуты проходит матч Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».
    • Температура в Москве составляет -12 градусов.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2023 21:38
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