Сычев вспомнил свой самый холодный матч в карьере

Бывший нападающий «Локомотива» и «Спартака» Дмитрий Сычев назвал матч с самой низкой температурой воздуха в карьере.

– Помните свой матч при самой минимальной температуре?

– За сборную. Играли первый стыковой матч против Уэльса, было -14.

– Как справлялись?

– У нас не было выбора. У нас не Мальдивы. Поэтому вышли, размялись, растерлись. Все в равных условиях. Тогда Вадим Валентинович Евсеев Гиггза кусал.

В эти минуты проходит матч Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

Температура в Москве составляет -12 градусов.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Дзюба против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?