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    В РФС прокомментировали слова вратаря 2DROTS, назвавшего Вторую лигу «калом»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова вратаря 2DROTS Дмитрия Сычeва об уровне Второй лиги после победы над «Чертаново» (3:0) в Кубке России.

    После матча вратарь медийной команды заявил: «ПФЛ или ФНЛ-2 – это кал-лига. У меня были предложения от первой восьмерки команд, где я сказал, что это не мои амбиции. Я считаю, что я сильнее этой лиги».

    «В данном случае мяч на стороне руководителей лиги. Как вы знаете, комитет на этике сам не инициирует рассмотрение какого-либо эпизода, а также не комментирует действия или высказывания футболистов.

    Если же спрашиваете мое личное мнение, то мы открыли ящик Пандоры. Это ведь медийная лига, у них там совсем другие правила. Иногда слышу, что какой-то игрок интересен там из-за 200 тысяч подписчиков. Хочется понять: он играет по этой причине или все-таки по футбольным качествам?

    Да, они обыграли команды Второй лиги, но многие и сами выступали на высоком уровне. Это не «ребята с нашего двора», там все получают зарплаты, ездят на сборы. Вроде и любительская лига, а чем они от того же «Зоркого» отличаются?

    Пока я не очень понимаю грань между медийным футболом и профессиональным. За такие высказывания, как у вратаря 2DROTS, я бы скидок никаких не делал. Раз уж заявились в профессиональный турнир, выбирайте выражения», – сказал Созин.

    • Это был первый матч 2DROTS в профессиональном футболе.
    • Команда сыграет во 2-м раунде Кубка России с «Текстильщиком».
    • 2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.

    За клубы из медиафутбола забивали воспитанник «Зенита» и продавец бутика Gucci. Итог – оба прошли дальше в Кубке России

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3716

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Дмитрий Сычёв в 2002-м: "Кто мы? Мясо!"
      Дмитрий Сычёв в 2022-м: "Кто вы? ...!"
      Не все Сычёвы одинаково корректны.

      2
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      Рейтинг: +4372

      Enter2006 2 часа назад

      Вы действительно открыли ящик Пандоры. Вас любители обыгрывают ))

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