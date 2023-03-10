Сычев оценил игру Дзюбы в первых трех матчах за «Локомотив»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы в составе «Локомотива».

— Какой можно сделать вывод по трем матчам Дзюбы за «Локо»?

— Физическая готовность у Артема на хорошем уровне. Я знаю тренера, с которым он тренировался, поэтому его кондиции не вызывают у меня вопросов. Но игровой тонус у Артема пропал. Он наберет его через игры.

Мы уже видели хет-трик «Ростову», так что он постепенно будет приходить в свое оптимальное состояние. Он точно поможет «Локомотиву». И себе тоже.

Дзюба перешел в «Локомотив» этой зимой.

Он подписал контракт с клубом до конца сезона.

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