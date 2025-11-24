Российский игрок отказался от зарплаты в 120 миллионов долларов в год: «Не деньги правят всем»

Агент Вадим Шпинев прокомментировал отказ полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова от предложения из Саудовской Аравии.

«Какая сейчас цена Батракова? Чем больше, тем лучше. Есть цена, есть голевые действия, есть футбольная инициатива, которую видят селекционеры. Количество команд, которые им интересуются – больше десяти.

Если бы вы знали, от каких предложений отказался Леша...120 миллионов долларов в год! 120 миллионов долларов в год! Кто предлагал ему столько? Саудиты. 10 миллионов долларов в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем. Это зарплата уровня Роналду? Кришу 40 лет, а Леше – 20», – сказал Шпинев.