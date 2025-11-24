Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Российский игрок отказался от зарплаты в 120 миллионов долларов в год: «Не деньги правят всем»

Российский игрок отказался от зарплаты в 120 миллионов долларов в год: «Не деньги правят всем»

Сегодня, 12:26
15

Агент Вадим Шпинев прокомментировал отказ полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова от предложения из Саудовской Аравии.

«Какая сейчас цена Батракова? Чем больше, тем лучше. Есть цена, есть голевые действия, есть футбольная инициатива, которую видят селекционеры. Количество команд, которые им интересуются – больше десяти.

Если бы вы знали, от каких предложений отказался Леша...120 миллионов долларов в год! 120 миллионов долларов в год! Кто предлагал ему столько? Саудиты. 10 миллионов долларов в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем. Это зарплата уровня Роналду? Кришу 40 лет, а Леше – 20», – сказал Шпинев.

  • Батраков провел в этом сезоне 15 матчей в РПЛ, забив 10 голов.
  • Рыночная цена 20-летнего полузащитника – 23 миллиона евро.
  • Он самый дорогой российский футболист.

В Испании Батракова назвали «Русским царем» и сравнили с Месси 17
Батракова сравнили с Пеле и Марадоной 5
Мамаев двумя словами описал Батракова 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1763977968
Шпинёв , ты , судя по всему , пил вчера просроченные напитки ...
Ответить
BRO_football
1763978144
Бредятина. Дальше России Батраков никому не нужен
Ответить
bset
1763979015
У меня вчера на 200 млн предложение было. Тоже отказался
Ответить
Artemka444
1763979025
Балабол чистой воды!!!
Ответить
regbiN
1763979847
Правильно отказался , на 120 млн на еще играть )
Ответить
Benifacto
1763980491
да я вчера щуку 120 кг поймал, но решил отпустить...
Ответить
SLADE2019
1763980607
Беспардонная и нелепая ложь. Шпиневу место в цирке разве что. Раз думал, что кто то из вменяемых людей ему поверит.
Ответить
САДЫЧОК
1763980748
Ложь! Батраков хороший футболист, но эти агенты из за своей жадности готовы лгать и портить репутацию футболиста.
Ответить
Марк Аврелий!
1763980800
Голодная кума Лиса залезла в сад; В нем винограду кисти рделись. У кумушки глаза и зубы разгорелись; А кисти сочные, как яхонты горят; Лишь то беда, висят они высоко: Отколь и как она к ним ни зайдет, Хоть видит око, Да зуб неймет. Пробившись попусту час целой, Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж! На взгляд-то он хорош, Да зелен – ягодки нет зрелой: Тотчас оскомину набьешь»
Ответить
erybov1965
1763981725
Надо было предложить Соболеву, он с собой и всю команду увел бы, с тренерским штабом.
Ответить
  • Читайте нас: 