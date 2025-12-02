Круговой назвал двух лучших футболистов РПЛ в 2025 году

Защитник ЦСКА Данил Круговой определил двух лучших игроков уходящего года.

«Лучший игрок РПЛ в 2025 году? Я бы назвал двоих: Батракова и Кисляка. Выбрать между ними никак не могу. Два разных футболиста, но оба очень сильные. Пусть это за меня эксперты решат. На своих позициях им нет равных.

Матвей еще и фартовый, не могу. Помните, какой он в среду гол с пенальти «Динамо» Махачкале забил? Просто лакимен», – сказал Круговой.