Назначение Хачатурянца в «Спартак» будет проходить через администрацию Путина

Инсайдер Грант Гетадарян поделился видением ситуации по возможному назначению Ашота Хачатурянца в правление «Спартака».

«По Хачатурянцу и «Спартаку».

1. Чтобы союз состоялся нужно совпадение и согласие сторон. Речь идет о «Сбере» и «ЛУКОЙЛе» и активах обеих корпораций. Думаю, если союз сложится, то он будет касаться интересов обеих корпораций и вне футбола;

2. Нужен личный консенсус между Грефом и Алекперовым. На секундочку: речь идет о первой и пятой корпорации России по чистой прибыли. Уверен, что между ними такой разговор был;

3. Вхождение человека в «ЛУКОЙЛ» не из их мира история щепетильна. Вам объяснить, что такое решение огромная корпоративная история?

4. Учитывая, что деньги в русском футболе из-за военных действий будут поступать также или меньше, то «Спартаку» нужно будет привлекать допденьги. По моим прикидкам, эти деньги будут от структур Хачатурянца, никаких личных денег вкладывать он не будет, потому что это неграмотно;

5. Нужно одобрение со стороны администрации президента. Такой большой роман между «Сбером» и «ЛУКОЙЛом» нуждается в закреплении на небесах…».