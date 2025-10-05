Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Назначение Хачатурянца в «Спартак» будет проходить через администрацию Путина

Назначение Хачатурянца в «Спартак» будет проходить через администрацию Путина

Сегодня, 11:22
8

Инсайдер Грант Гетадарян поделился видением ситуации по возможному назначению Ашота Хачатурянца в правление «Спартака».

«По Хачатурянцу и «Спартаку».

1. Чтобы союз состоялся нужно совпадение и согласие сторон. Речь идет о «Сбере» и «ЛУКОЙЛе» и активах обеих корпораций. Думаю, если союз сложится, то он будет касаться интересов обеих корпораций и вне футбола;

2. Нужен личный консенсус между Грефом и Алекперовым. На секундочку: речь идет о первой и пятой корпорации России по чистой прибыли. Уверен, что между ними такой разговор был;

3. Вхождение человека в «ЛУКОЙЛ» не из их мира история щепетильна. Вам объяснить, что такое решение огромная корпоративная история?

4. Учитывая, что деньги в русском футболе из-за военных действий будут поступать также или меньше, то «Спартаку» нужно будет привлекать допденьги. По моим прикидкам, эти деньги будут от структур Хачатурянца, никаких личных денег вкладывать он не будет, потому что это неграмотно;

5. Нужно одобрение со стороны администрации президента. Такой большой роман между «Сбером» и «ЛУКОЙЛом» нуждается в закреплении на небесах…».

  • «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ после 10 туров.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 очков, но у москвичей матч в запасе.
  • Хачатурянц руководил РПЛ с 2021 по 2022 год.

Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна
Россия. Премьер-лига Спартак Путин Владимир Хачатурянц Ашот
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FROLL007
1759653594
А ещё хрюкают, что у них частный спонсор. Ага! Стыдно за судейский госпроект. Гыгыгы
Ответить
FCSpartakM
1759653616
армянские сказки. Никто там ничего не рассматривает.
Ответить
Галина Бронемясова
1759654173
сбер отнимает последнее у пенсионеров, чтобы отдать спартаку на новых третьесортных зулусов! позор! уии!
Ответить
NewLife
1759655491
Несусветная ахинея(((
Ответить
andr45
1759656020
ГРАНТ ГЕТАДАРЯН «Пишу о спорте со времён доллара... »
Ответить
