Новая информация о назначении Хачатурянца в «Спартак»

Сегодня, 08:29
9

«Спартак» обсуждает сотрудничество с бывшим президентом РПЛ Ашотом Хачатурянцем.

Идут переговоры о вхождении 57-летнего функционера в состав правления московского клуба.

«Хачатурянц ведeт переговоры с главными людьми в «Спартаке». Речь идeт не о позиции гендиректора или о другой менеджерской должности. Предполагается, что он войдeт в правление московского клуба. Сам Хачатурянц будет ежегодно переводить в «Спартак» более 5 миллиардов рублей с помощью своих средств или связанных с ним компаний. Подобная мера частично разгрузит «Лукойл». Компания, в свою очередь, не прекратит финансирование. Вместе с этим у Хачатурянца будут большие полномочия для подбора менеджмента и ключевое слово по назначению и увольнению тренера. Важно подчеркнуть, что стороны пока ни о чeм не договорились.

Ашот Рафаилович – болельщик «Спартака». Это уже вторая его попытка войти в правление клуба. Первая состоялась летом 2022 года. На его кандидатуре настаивал акционер «Спартака» Вагит Алекперов. Предполагалось, что Хачатурянц придeт на смену Леониду Федуну. Экс-президент РПЛ даже согласовал с «Лукойлом» назначение Валерия Карпина на пост главного тренера, но всего этого не произошло», – написал источник.

  • «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ после 10 туров.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 3 очка. В следующем туре будет дерби с армейцами.
  • Хачатурянц руководил РПЛ с 2021 по 2022 год.

Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1759472201
Такое впечатление, что этот Ашот-ян ищет место для отмывания грязных денег. Спрашивается, откуда у него 5 миллиардов рублей в год лишних денег?
Ответить
lisal
1759472759
Вагит хочет привести Ашота вместо Лёнки. И у Ашота есть свободных 5 миллиардов в год. Явно Леня тут лишний!
Ответить
Интерес
1759473676
КАкая сложная и многофигурная комбинация по перетоку госбюджетных средств! Похоже, Алекперову уже в тягость бремя "частного клуба".
Ответить
FFR
1759473937
И главное, азербайджанец предлагает сотрудничество армянину, вот где дружба народов, молодцы, надо брать пример.
Ответить
NewLife
1759474573
Как всегда, чем ближе важная игра Спартака, тем больше новостной чуши из интернета))
Ответить
DMитрий
1759478056
Достаточно 5 миллиардов рублей, входить не обязательно.
Ответить
алдан2014
1759478768
Мужики,а где то подвох ведь...ну не бывает так прямо нате вам 5 лярдов
Ответить
