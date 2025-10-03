Новая информация о назначении Хачатурянца в «Спартак»

«Спартак» обсуждает сотрудничество с бывшим президентом РПЛ Ашотом Хачатурянцем.

Идут переговоры о вхождении 57-летнего функционера в состав правления московского клуба.

«Хачатурянц ведeт переговоры с главными людьми в «Спартаке». Речь идeт не о позиции гендиректора или о другой менеджерской должности. Предполагается, что он войдeт в правление московского клуба. Сам Хачатурянц будет ежегодно переводить в «Спартак» более 5 миллиардов рублей с помощью своих средств или связанных с ним компаний. Подобная мера частично разгрузит «Лукойл». Компания, в свою очередь, не прекратит финансирование. Вместе с этим у Хачатурянца будут большие полномочия для подбора менеджмента и ключевое слово по назначению и увольнению тренера. Важно подчеркнуть, что стороны пока ни о чeм не договорились.

Ашот Рафаилович – болельщик «Спартака». Это уже вторая его попытка войти в правление клуба. Первая состоялась летом 2022 года. На его кандидатуре настаивал акционер «Спартака» Вагит Алекперов. Предполагалось, что Хачатурянц придeт на смену Леониду Федуну. Экс-президент РПЛ даже согласовал с «Лукойлом» назначение Валерия Карпина на пост главного тренера, но всего этого не произошло», – написал источник.