«Для меня есть только один клуб»: экс-глава РПЛ и судейского комитета признался, за какую команду лиги болеет

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал назначение на пост генерального директора «Спартака» Сергея Некрасова.
- Некрасов болеет за ЦСКА – есть его фото в шарфе красно-синих.
- Хачатурянц покинул российский футбол в 2022 году.
- Помимо РПЛ 57-летний функционер возглавлял судейский комитет РФС.
«Для меня как болельщика «Спартака» непонятно, как болельщик ЦСКА становится гендиректором клуба.
Если бы меня позвали в ЦСКА, я бы не пошел. Для меня есть только один клуб», – сказал Хачатурянц.
