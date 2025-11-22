«Для меня есть только один клуб»: экс-глава РПЛ и судейского комитета признался, за какую команду лиги болеет

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал назначение на пост генерального директора «Спартака» Сергея Некрасова.

Некрасов болеет за ЦСКА – есть его фото в шарфе красно-синих.

Хачатурянц покинул российский футбол в 2022 году.

Помимо РПЛ 57-летний функционер возглавлял судейский комитет РФС.

«Для меня как болельщика «Спартака» непонятно, как болельщик ЦСКА становится гендиректором клуба.

Если бы меня позвали в ЦСКА, я бы не пошел. Для меня есть только один клуб», – сказал Хачатурянц.