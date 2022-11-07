Суарес попрощался с «Насьоналем». Он выиграл с командой чемпионат Уругвая

Нападающий Луис Суарес покинул «Насьональ».
35-летний футболист уже попрощался с командой, с которой выиграл чемпионат Уругвая.
Теперь форвард сосредоточится на подготовке к чемпионату мира в Катаре, а в январе будет искать новый клуб.
- Суарес – воспитанник «Насьоналя».
- После возвращения он провел 16 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.
- В Европе уругваец поиграл за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико».
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Источник: твиттер Фабрицио Романо