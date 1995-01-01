Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Рампла Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Дефенсор Спортинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Серро Ларго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Феникс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Прогресо
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Пеньяроль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Монтевидео Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Насьональ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Бостон Ривер
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Мирамар Мисьонес
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Серро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Ривер Плэйт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Данубио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Расинг М
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Депортиво Мальдонадо
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Рампла Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Дефенсор Спортинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Серро Ларго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Феникс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Прогресо
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Пеньяроль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Монтевидео Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Насьональ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Бостон Ривер
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Мирамар Мисьонес
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Серро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Ривер Плэйт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Данубио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Расинг М
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Депортиво Мальдонадо
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Рампла Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Дефенсор Спортинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Серро Ларго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Феникс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Прогресо
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Пеньяроль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Монтевидео Уондерерс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Насьональ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Бостон Ривер
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Мирамар Мисьонес
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Серро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Ривер Плэйт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Данубио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Расинг М
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Депортиво Мальдонадо
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0