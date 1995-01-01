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    Уругвай. Примера - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Рампла Хуниорс 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Дефенсор Спортинг 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Серро Ларго 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Феникс 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Прогресо 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Пеньяроль 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Монтевидео Уондерерс 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Насьональ 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Бостон Ривер 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. Мирамар Мисьонес 0 0 0 0 0:0 0 0
    12. Серро 0 0 0 0 0:0 0 0
    13. Ривер Плэйт 0 0 0 0 0:0 0 0
    14. Данубио 0 0 0 0 0:0 0 0
    15. Расинг М 0 0 0 0 0:0 0 0
    16. Депортиво Мальдонадо 0 0 0 0 0:0 0 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Рампла Хуниорс 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Дефенсор Спортинг 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Серро Ларго 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Феникс 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Прогресо 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Пеньяроль 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Монтевидео Уондерерс 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Насьональ 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Бостон Ривер 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. Мирамар Мисьонес 0 0 0 0 0:0 0 0
    12. Серро 0 0 0 0 0:0 0 0
    13. Ривер Плэйт 0 0 0 0 0:0 0 0
    14. Данубио 0 0 0 0 0:0 0 0
    15. Расинг М 0 0 0 0 0:0 0 0
    16. Депортиво Мальдонадо 0 0 0 0 0:0 0 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Рампла Хуниорс 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Дефенсор Спортинг 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Серро Ларго 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Феникс 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Прогресо 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Пеньяроль 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Монтевидео Уондерерс 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Насьональ 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Бостон Ривер 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. Мирамар Мисьонес 0 0 0 0 0:0 0 0
    12. Серро 0 0 0 0 0:0 0 0
    13. Ривер Плэйт 0 0 0 0 0:0 0 0
    14. Данубио 0 0 0 0 0:0 0 0
    15. Расинг М 0 0 0 0 0:0 0 0
    16. Депортиво Мальдонадо 0 0 0 0 0:0 0 0
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