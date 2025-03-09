Капелло заявил, что Гвардиола навредил футболу

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло раскритиковал тренерский стиль Хосепа Гвардиолы.
«Гвардиола нанес огромный вред футболу.
Почему? Все тренеры потратили десятилетие, чтобы копировать стиль Гвардиолы. В итоге итальянский футбол потерял свою природу. Я призывал прекратить это.
Касание, касание, касание… Теперь вратарь участвует в розыгрыше мяча! Это катастрофа, это многих отвернуло от футбола. Теперь некоторые смотрят только хайлайты. Зачем смотреть 90 минут горизонтальных передач без борьбы и рывков?
К счастью, ситуация меняется. Изменения обусловлены победой Испании на Евро-2024, взявшей титул с двумя вингерами и быстрой игрой», – сказал Капелло.
- Гвардиола выигрывал чемпионаты Испании, Германии, Англии.
- Пеп 3 раза выигрывал Лигу чемпионов.
- Сейчас «Манчестер Сити» Гвардиолы идет в АПЛ 4-м.
Источник: El Mundo