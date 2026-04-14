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Фабио Капелло
Материалы
Фабио Капелло - материалы
Италия
18 июня 1946 (80)
Тренер
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Скудетто в итальянском футболе, значение и история главного трофея Серии А
Слово давно вошло в обиход болельщиков и стало синонимом чемпионства в Италии.
14.04.2026 09:30
Сколько Черчесов зарабатывает в сборной России и как эта зарплата отличается от денег Слуцкого и Капелло
Основные данные.
09.06.2021 11:58
Кто такой новый тренер «Милана»: умница, ботаник, клон Сарри
Ждите развитие молодежи и мало звезд.
19.06.2019 21:49
8
Помните Тейшейру? Он уехал в Китай за деньгами, а теперь думает о гражданстве и игре за эту сборную
Скоро он сыграет за сборную.
10.06.2019 19:53
Как сейчас дела у Капелло? Он снова зарабатывает и увольняется
Теперь Фабио выгнали из Китая.
28.03.2018 14:10
20
Китай отказывается от звезд и меняет правила. Что там сейчас происходит?
Как дела у наших знакомых, почему китайцы не любят Тевеса и сколько теперь получает Фабио Капелло.
29.09.2017 23:45
13
«Барса» заплатит 100 миллионов за Верратти. Кубок конфедераций покажут в России. Дайджест событий дня
«Ростов» может арендовать пятерых игроков «Зенита». «Барселона» дает 100 миллионов за Верратти. Российские телеканалы покажут Кубок конфедераций в полном объеме. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
11.06.2017 20:00
6
«Мы здесь не для бизнеса». Что нужно знать о продаже «Милана» китайцам
Сильвио Берлускони 31 год возглавлял «Милан», но в последнее время перестал вкладываться в команду. Теперь у клуба новые владельцы, которые долгое время держались в тени. «Бомбардир» рассказывает все самое главное о состоявшейся сделке. Существуют опасения, что дела «Милана» станут еще хуже.
15.04.2017 15:40
6
Албания, Эстония, Катар и еще 4 страшных обидчика сборной России
После вчерашнего ужаса в Катаре «Бомбардир» вспоминает 1:3 от албанцев, поражение в Грузии, автогол Ковтуна с Исландией и другие кошмарные неудачи России в играх со слабыми соперниками.
11.11.2016 16:15
4
Большой Сэм вступает в игру. Как дебютировали в Англии до Эллардайса
Сегодня Сэм Эллардайс проведет свой первый официальный матч в качестве главного тренера сборной Англии. «Бомбардир» вспоминает, как сложились дебютные игры для его предшественников.
04.09.2016 17:01
Бердыев? Капелло? Романцев? Выбираем «Спартаку» нового тренера
Аленичев уволен, а слухов, как обычно, очень много. «Бомбардир» предлагает выбрать «Спартаку» подходящего тренера.
05.08.2016 20:38
15
Почему Арсен Венгер должен работать в сборной Англии
Британские журналисты уверены, что первый номер в списке кандидатов на тренерское место сборной Англии − Арсен Венгер. «Бомбардир» объясняет, почему это будет правильным выбором.
08.07.2016 12:00
Натхо намерен покинуть ЦСКА. Ушел из жизни Йохан Кройфф. Дайджест событий дня
Джонсону дали шесть лет тюрьмы. Капелло не будет работать с Италией. Кержаков хочет вернуться в «Зенит». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
24.03.2016 21:30
10
«Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина
«Суперталант», «суперигрок», «фантастический» и «выдающийся» футболист. Лестные эпитеты в адрес самого обсуждаемого игрока России до сих пор не редкость. «Бомбардир» выделяет главные цитаты известных иностранных футболистов и специалистов об Александре Кокорине.
15.03.2016 15:02
17
Китайцы предложили Руни 100 миллионов в год. Капелло отверг предложение «Милана». Дайджест событий дня
«Манчестер Юнайтед» не намерен приглашать Моуринью. «Бенфика» лишилась основного вратаря перед игрой с «Зенитом». Фернандеса не хотят видеть в сборной России. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
08.03.2016 23:40
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Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
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Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
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