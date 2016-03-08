Китайцы предложили Руни 100 миллионов в год. Капелло отверг предложение «Милана». Дайджест событий дня

Опция выкупа Варди из «Лестера» - 30 миллионов

Сегодня стали известны некоторые подробности нового контракта форварда «Лестера» Джейми Варди. Желающим приобрести игрока теперь достаточно сделать всего две вещи – уговорить его, а также найти 30 миллионов фунтов. Именно такая сумма выкупа прописана в контракте Варди. При этом зарплата футболиста составляет 80 тысяч фунтов в неделю. Напомним, что в нынешнем сезоне англичанин лидирует в списке бомбардиров АПЛ с 19 забитыми мячами.

Новая потеря «Бенфики»: в Санкт-Петербург не прилетел Жулио Сезар

Чемпион Португалии продолжает терять игроков перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зенита». Вчера стало известно, что «Бенфика» осталась лишь с одним центральным защитником, а сегодня появилась информация о составе, который отправился в Санкт-Петербург. В списке все-таки не оказалось основного вратаря Жулио Сезара, получившего травму еще в пятницу и пропустившего важнейший матч чемпионата против «Спортинга». По всей видимости, ворота «Бенфики» будет защищать соотечественник Сезара – 22-летний бразилец Эдерсон.

Почему Халк может угробить «Зенит»

Игнатьев не хочет видеть Фернандеса в сборной России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев критически отнесся к возможности вызова защитника ЦСКА Марио Фернандеса в национальную команду. «Я против того, чтобы российскую границу охраняли легионеры. Фернандес не настолько велик, чтобы от его присутствия в сборной России зависел результат. Наши школы будут по-другому относиться к подготовке футболистов: зачем готовить своих игроков, если проще привести иностранца и дать ему российский паспорт», — возмутился Игнатьев. Напомним, что на днях Фернандес подал документы для получения российского гражданства.

Берлускони не смог уговорить Капелло возглавить «Милан»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло ответил отказом на предложение Сильвио Берлускони возглавить «Милан». Информацию подтвердила итальянская журналистка Паола Феррари. По ее словам, Берлускони и Капелло долго разговаривали по телефону, однако тренер любезно отказался от предоставленной ему возможности порулить клубом, с которым он четырежды становился победителем серии А и выигрывал Лигу чемпионов в 90-е годы.

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Черышев выбыл на месяц

Полузащитник сборной России Денис Черышев, здорово начавший свою карьеру в «Валенсии» с трех забитых голов, не сможет радовать фанатов этого клуба до апреля. Причина – травма, полученная в матче чемпионата Испании против «Атлетико». По итогам обследования у Черышева диагностировано повреждение подколенного сухожилия левой ноги, так что примерно месяц российскому футболисту придется обходиться без футбола.

Руни зовут в Китай зарабатывать 100 миллионов евро в год

Китайцы продолжают сходить с ума. Речь, прежде всего, о клубе «Шанхай Теллэйс», который готов платить аж 100 миллионов евро в год нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни. Именно такие невероятные деньги англичанин будет получать в том случае, если согласится подписать трехлетний контракт. Само собой разумеется, что при этом Руни с гигантским отрывом станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Руководители «МЮ» отказываются от варианта с Моуринью

Даже при всех неудачах Луи ван Гаала мыльная опера под названием «Моуринью в «МЮ», оказывается, далека от хэппи-энда. По информации английских СМИ, руководители «Манчестер Юнайтед» не хотят приглашать португальского тренера в клуб по двум причинам: во-первых, Моуринью не уделяет достаточного внимания молодым воспитанникам, во-вторых, ни в одном клубе он не работал дольше трех лет. Таким образом, манкунианцев после ухода ван Гаала, скорее всего, возглавит Райан Гиггз.

Бест, Гиггз, Македа и другие яркие дебютанты «Манчестер Юнайтед»

Президент «Ромы» спрогнозировал разгром «Реала» в Лиге чемпионов

«Думаю, мы пробьемся в четвертьфинал ЛЧ и выиграем сегодня у «Реала» со счетом 3:0. Именно этот результат нам нужен», – заявил Джеймс Паллотта. Что ж, президент «Ромы» имел право надеяться на чудо, а его команде и правда нужно было побеждать крупно после домашнего поражения со счетом 0:2. Криштиану Роналду, между тем, установил новый рекорд Лиги чемпионов.

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