Перед матчем с «Зенитом» у «Бенфики» остался один центральный защитник

Накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зенита» «Бенфика» осталась без ряда центральных защитников. В частности, Лисандро Лопес не полетел в Россию из-за полученной травмы бедра, бразилец Луизао восстанавливается после перелома руки, Жардел отбывает дисквалификацию.

Таким образом, в распоряжении главного тренера «орлов» Руи Витории остался один номинальный центральный защитник Виктор Линделоф.