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    Перед матчем с «Зенитом» у «Бенфики» остался один центральный защитник

    Накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зенита» «Бенфика» осталась без ряда центральных защитников. В частности, Лисандро Лопес не полетел в Россию из-за полученной травмы бедра, бразилец Луизао восстанавливается после перелома руки, Жардел отбывает дисквалификацию.

    Таким образом, в распоряжении главного тренера «орлов» Руи Витории остался один номинальный центральный защитник Виктор Линделоф.

    Источник: УЕФА

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    07.03.2016 18:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 7 марта 2016, 21:37

      А у Зенита после травмы Гарая их вообще не осталось. Впрочем беда Зенита - отсутствие командной игры, и на этом фоне проблемы с центральными защитниками- мелочь .

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      Рейтинг: +13

      alex742 7 марта 2016, 19:37

      3-1 ждем дубль ХАЛКА)

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