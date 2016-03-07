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    Марио Фернандес подал документы для получения российского гражданства

    По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, бразильский защитник красно-синих Марио Фернандес подал необходимые документы для получения российского гражданства. Напомним, ранее гражданином РФ уже стал голкипер «Локомотива» Гилерме. Кроме того, в процессе получения российского паспорта также находится полузащитник «Шальке» Роман Нойштедтер.

    «Необходимый пакет документов он подал. Вопрос будет решаться еще, скорее всего, пару месяцев. Надеемся, положительно», – заявил Бабаев.

    В нынешнем сезоне Фернандес сыграл 30 матчей и отметился одним голом.

    Источник: ТАСС

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    07.03.2016 21:42
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1847

      mahan 8 марта 2016, 16:11

      Началось, вот они плоды лимита, теперь всем выдадим российские паспорта, и будет как в мини-футболе играть одни бразильцы, нормально наше министерство спорта заботится о развитии молодежи....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 8 марта 2016, 09:30

      Мог бы футболку с путиным одеть и все)

      1
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 марта 2016, 09:03

      Всех болельщиков Велико ЦСКА с праздником 8-е марта!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 марта 2016, 08:52

      Сразу всей Африке дали бы российское гражданство.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      msbleff 8 марта 2016, 04:22

      все правильно. теперь отменить лимит надо, иначе наш чемп и сборная навечно останутся куском дерьма.

      1
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      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 8 марта 2016, 01:15

      Ну и пусть,,,,,,, Еще одним "РУССКИМ" больше.... Вопрос, Нужен ли он сборной????

      0
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      Рейтинг: +238

      Громит > HoHoL 33 8 марта 2016, 06:10

      Еще как нужен.

      4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 23:31

      Короче, распиаренные молодёжные школы не работают - но мы увеличиваем количество футболистов-россиян другим, более хитрым способом!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 7 марта 2016, 23:15

      СЛУЦКОМУ ИЛИ ГИНЕРУ НУЖЕН, ВОТ И НОУ ПРОБЛЕМ!!! ВЕСЬ БАЗАР.

      0
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      Рейтинг: +137

      serg30 7 марта 2016, 22:17

      Любопытно. Фернандес не играет / не проживает в РФ пять лет. ФИФА смягчила условия натурализации или у Марио русская бабушка нашлась? :))

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян > serg30 7 марта 2016, 22:47

      двойные стандарты,которые так не любят наши вожди)))))

      0
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      Рейтинг: +27

      Sergior > serg30 7 марта 2016, 22:52

      ражданство сейчас,а играть за сборную сможет только с 2017 года. Так что никаких двойных стандартов нет

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      Рейтинг: +137

      serg30 > никита голоян 7 марта 2016, 22:52

      По поводу двойных стандартов, пожалуй, спорно. Без визы ФИФА футбольное гражданство поменять невозможно.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > serg30 7 марта 2016, 23:19

      Для получения гражданства рф нужно прожить в рф 5 лети фифа непричём

      -1
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      Рейтинг: +137

      serg30 > андрей андреев 7 марта 2016, 23:39

      Для получения российского гражданства есть масса "лазеек", вплоть до специального указа Президента РФ.

      А вот конкретно по натурализации:
      "Чтобы получить "футбольное гражданство" желаемой страны, необходимо чтобы было соблюдено одно из четырех требований:
      1) Игрок родился на территории этой страны.
      2) Один из родителей игрока родился на территории этой страны.
      3) Бабушка и (или) дедушка игрока родились на территории этой страны.
      4) Игрок прожил в стране 5 лет после наступления 18-летия." ©

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > serg30 8 марта 2016, 12:53

      Я не против,просто говорил за настоящее гражданство,а не кто за кого будет играть

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