Марио Фернандес подал документы для получения российского гражданства

Началось, вот они плоды лимита, теперь всем выдадим российские паспорта, и будет как в мини-футболе играть одни бразильцы, нормально наше министерство спорта заботится о развитии молодежи....
По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, бразильский защитник красно-синих Марио Фернандес подал необходимые документы для получения российского гражданства. Напомним, ранее гражданином РФ уже стал голкипер «Локомотива» Гилерме. Кроме того, в процессе получения российского паспорта также находится полузащитник «Шальке» Роман Нойштедтер.
«Необходимый пакет документов он подал. Вопрос будет решаться еще, скорее всего, пару месяцев. Надеемся, положительно», – заявил Бабаев.
В нынешнем сезоне Фернандес сыграл 30 матчей и отметился одним голом.