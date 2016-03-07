Марио Фернандес подал документы для получения российского гражданства

По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, бразильский защитник красно-синих Марио Фернандес подал необходимые документы для получения российского гражданства. Напомним, ранее гражданином РФ уже стал голкипер «Локомотива» Гилерме. Кроме того, в процессе получения российского паспорта также находится полузащитник «Шальке» Роман Нойштедтер.

«Необходимый пакет документов он подал. Вопрос будет решаться еще, скорее всего, пару месяцев. Надеемся, положительно», – заявил Бабаев.

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл 30 матчей и отметился одним голом.