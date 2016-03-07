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  • Марио Фернандес подал документы для получения российского гражданства

Марио Фернандес подал документы для получения российского гражданства

7 марта 2016, 21:42
16

По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, бразильский защитник красно-синих Марио Фернандес подал необходимые документы для получения российского гражданства. Напомним, ранее гражданином РФ уже стал голкипер «Локомотива» Гилерме. Кроме того, в процессе получения российского паспорта также находится полузащитник «Шальке» Роман Нойштедтер.

«Необходимый пакет документов он подал. Вопрос будет решаться еще, скорее всего, пару месяцев. Надеемся, положительно», – заявил Бабаев.

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл 30 матчей и отметился одним голом.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Шальке-04 Локомотив Гилерме Нойштедтер Роман Фернандес Марио Бабаев Роман
Комментарии (16)
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serg30
1457378271
Любопытно. Фернандес не играет / не проживает в РФ пять лет. ФИФА смягчила условия натурализации или у Марио русская бабушка нашлась? :))
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шеффилд таун
1457381708
СЛУЦКОМУ ИЛИ ГИНЕРУ НУЖЕН, ВОТ И НОУ ПРОБЛЕМ!!! ВЕСЬ БАЗАР.
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ФК Зенит всея Руси
1457382692
Короче, распиаренные молодёжные школы не работают - но мы увеличиваем количество футболистов-россиян другим, более хитрым способом!
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HoHoL 33
1457388925
Ну и пусть,,,,,,, Еще одним "РУССКИМ" больше.... Вопрос, Нужен ли он сборной????
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msbleff
1457400137
все правильно. теперь отменить лимит надо, иначе наш чемп и сборная навечно останутся куском дерьма.
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REDWHITE_
1457416323
Сразу всей Африке дали бы российское гражданство.
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REDWHITE_
1457417029
Всех болельщиков Велико ЦСКА с праздником 8-е марта!!!
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BlackMurder
1457418640
Мог бы футболку с путиным одеть и все)
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mahan
1457442682
Началось, вот они плоды лимита, теперь всем выдадим российские паспорта, и будет как в мини-футболе играть одни бразильцы, нормально наше министерство спорта заботится о развитии молодежи....
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