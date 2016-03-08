Тест: как хорошо вы знаете футболистов 90-х годов?

Любители ностальгировать по 90-м годам – для вас есть роскошный тест на «Бомбардире»! Насколько хорошо вы помните в лицо футбольных героев того времени? Пройдите тест и расскажите о своем результате в комментариях.

Предлагаем нашим читателям проверить свои познания в идентификации игроков 90-х годов прошлого века. Как хорошо вы знаете футболистов из 1980-х? Как хорошо вы знаете факты о сборной России? Фото: www.pinterest.com, www.tumblr.com Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!

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