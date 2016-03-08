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    Тест: как хорошо вы знаете футболистов 90-х годов?

    8 марта 2016
    Любители ностальгировать по 90-м годам – для вас есть роскошный тест на «Бомбардире»! Насколько хорошо вы помните в лицо футбольных героев того времени? Пройдите тест и расскажите о своем результате в комментариях.

    Предлагаем нашим читателям проверить свои познания в идентификации игроков 90-х годов прошлого века.

    Как хорошо вы знаете футболистов из 1980-х?

    Как хорошо вы знаете факты о сборной России?

    Фото: www.pinterest.com, www.tumblr.com

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    Рейтинг: 4 Голосов: 10
    Комментарии24
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      Рейтинг: +10

      ALGA FRUNZE 16 апреля 2016, 06:20

      Всего 91%... ((( Ну, не знаю я кто такой Гусейнов...

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 11 апреля 2016, 15:58

      52%....

      0
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      Рейтинг: +17

      энганче777 15 марта 2016, 13:30

      98%.слабый тест

      0
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      Рейтинг: +255

      aleksander 9 марта 2016, 17:25

      Вы получили 67% )))

      -1
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 9 марта 2016, 17:17

      80

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 9 марта 2016, 15:07

      78 проц... не плохо.

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      Рейтинг: +40

      007R 9 марта 2016, 13:55

      35

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      Рейтинг: +1170

      inzek 9 марта 2016, 11:33

      бред! еще бы с фнл кого-нибудь впихнули!

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      Рейтинг: +204

      Gagarin56 9 марта 2016, 09:56

      Тыкал наугад, эх, такой бы тест по звездам 00х

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      Рейтинг: +23

      nikola paganini 9 марта 2016, 07:56

      50 но в те года футболом не увлекался

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