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  • Натхо намерен покинуть ЦСКА. Ушел из жизни Йохан Кройфф. Дайджест событий дня

Натхо намерен покинуть ЦСКА. Ушел из жизни Йохан Кройфф. Дайджест событий дня

Бибрас Натхо раздумывает над уходом из ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо Леонид Истрати признал, что его клиент может покинуть клуб летом ввиду недостатка игровой практики. «Бибрас говорил, что захочет уйти, если не будет играть в ЦСКА. Он ко мне не обращался и хочет исправить ситуацию в клубе. Я верю, что у него получится», — сказал Истрати. Во всех четырех официальных матчах 2016 года Натхо не выходил в основном составе ЦСКА. Кроме того, он не получил вызов в сборную Израиля.

«Локомотив» хочет купить Гассама

«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Лорьяна» Ламину Гассама, сообщает Russianfootballnews. Российский клуб намерен воспользоваться тем, что контракт Гассама с «Лорьяном» завершается летом и заполучить игрока бесплатно. Также Гассама интересуются «Олимпиакос», «Сандерленд» и «Фенербахче». В этом сезоне футболист сыграл 26 матчей в Лиге 1 и забил один гол.

Кержаков: «Хотел бы вернуться в «Зенит»

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков заявил, что хочет вернуться в «Зенит». Никогда не скрывал того, что хотел бы вернуться в «Зенит». Но это вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Посмотрим, как сложится. Если не будет такой возможности, придется искать другие варианты. Пока играю, получаю от этого удовольствие, пытаюсь вернуться в сборную и хочу вернуться в «Зенит», – рассказал форвард.

Умер Йохан Кройфф

Сегодня ушел из жизни известный в прошлом футболист и тренер Йохан Кройфф. В последнее время 68-летний Кройфф боролся с раком. Кройфф известен своими выступлениями за «Аякс» и «Барселону», а также сборную Голландии. Кроме того, он добился больших успехов на посту главного тренера каталонского клуба.

«Я бывший игрок, бывший тренер, бывший менеджер. Список, рассказывающий о том, что все имеет свой конец». Памяти Йохана Кройффа

Адама Джонсона приговорили к шести годам тюрьмы

Суд приговорил бывшего игрока сборной Англии Адама Джонсона к шести годам тюремного заключения. Как сообщалось ранее, 28-летнего футболиста признали виновным в сексуальной связи с несовершеннолетней. Суд постановил, что Джонсону был известен возраст девушки (15 лет), и, несмотря на это, он вступил с ней в интимную связь. Последним клубом Джонсона был «Сандерленд», который расторг контракт с игроком в феврале.

Адам Джонсон получил 6 лет тюрьмы за секс с 15-летней девушкой

Капелло: «Я не хочу работать со сборной Италии»

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло не собирается обсуждать с президентом федерации футбола Италии Карло Тавеккио возможное возвращение в итальянскую сборную. Напомним, что СМИ считают Капелло главным кандидатом на должность наставника сборной Италии. «Встреча с Тавеккио? Я не заинтересован в работе со сборной Италии. Переубедить меня невозможно. Я не общался с Тавеккио и не буду этого делать», — сказал тренер.

УЕФА не планирует изменять формат Лиги чемпионов

Появилась информация, что руководство УЕФА планирует изменить формат Лиги чемпионов с целью повысить зрительский интерес и доходы. Сообщалось, что в УЕФА хотят уменьшить число участников на групповой стадии до 16-ти команд вместо 32-х, и уменьшить число групп с восьми до двух. Однако позже это было опровергнуто.

Турнир, которым (возможно) заменят Лигу чемпионов

Порошенко наградил игроков сборной Украины огнестрельным оружием

Президент Украины Петр Порошенко наградил девятерых футболистов сборной Украины, а также главного тренера именным огнестрельным оружием. Именное огнестрельное оружие получили президент ФФУ Андрей Павелко, тренер сборной Михаил Фоменко, футболисты киевского «Динамо» Олег Гусев, Евгений Хачериди и Андрей Ярмоленко, днепропетровского «Днепра» Руслан Ротань и Артем Федецкий, донецкого «Шахтера» Андрей Пятов и Вячеслав Шевчук, а также Евгений Селезнев и Анатолий Тимощук.

Россия. Премьер-лига Европа ЦСКА Зенит Италия Локомотив Украина Кержаков Александр Джонсон Адам Гассама Ламин Натхо Бибрас Капелло Фабио
Комментарии (10)
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арейская
1458864765
Жалко, если уйдёт Натхо, помню его яркую игру в сезоне 2014/2015, сейчас некоторый спад, но думаю это временно, нужно подождать и игроку, и тренеру, думаю нужная кондиция придёт, только не опускать рук, а упорно продолжать тренироваться
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compka
1458870343
Натхо в Ростов, к Бердыеву. Как раз Канга часто на дисквалификациях сидит...
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Karpathian
1458895122
Украинцы теперь противника на поле расстреливать будут)))
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vasiok74
1459600756
вечная память Йохан Кройфф!великий игрок и великий тренер!
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Xiler
1459675620
Эх, Натхо, Натхо, работать надо больше
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El_Chori
1459707789
Го в Рубин обратно, братан!)))
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Vologodeц
1459854539
Бибрас уже не тот(
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Зенит 2015
1459961222
Во!!!!! Конявый иудей, тот который не тренер, свалить из конюшни захотел. Но это не самое главное. Тут вот на Соккере флудераторы объявились! Что это такое и с чем их кушают? В интернете нашёл следующее: "А флудератор - это типо флудящий модератор..) ) мне так сказали тут...)) ). Ещё много всяких разных бывает: флудилы, флудозвоны, флудерасты... и даже флудерастишки".
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