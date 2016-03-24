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    УЕФА планирует изменить формат Лиги чемпионов

    Руководство УЕФА планирует изменить формат Лиги чемпионов с целью повысить зрительский интерес и доходы.

    В УЕФА хотят уменьшить число участников на групповой стадии до 16 команд вместо 32, и уменьшить число групп с 8 до 2.

    Так, на групповой стадии будет больше матчей, в которых большие клубы будут противостоять друг другу, а продолжительность этапа увеличится так, что последние матчи пройдут после Нового года, а не в декабре.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    24.03.2016 06:31
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 5 апреля 2016, 02:33

      А почему тогда не вернуть старый формат с двумя групповыми этапами (тут и 32 команды и 12 игр вместо 14 при одной групе!)
      Но это жесть, футболисты ж не роботы! При таком графике... играть на 3-4 турнирах будет убийство для состава... а выиграть Золотой хет-трик, будет практически невозможным для любой команды.

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 25 марта 2016, 11:37

      это получается только 1 и 2 место чемпионата попадает в групповой этап ЛЧ напрямую. получается остальные в квалификацию, и тогда заруба в квалификации может быть интересней даже группового этапа))

      0
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      Рейтинг: +14

      sashabrat 25 марта 2016, 09:51

      Весьма глупо! Лучше бы подумали о престиже другого турнира - Лиги Европы. Чтобы поднять интерес к турниру, сделали бы так, чтобы все участники 1/4 финала попадали в Лигу Чемпионов, только с разных раундов. Неудачники 1/4 начинали бы с первого раунда, неудачники полуфиналов со второго, финалист с третьего, а победитель с группового (как сейчас). Если кто-то завоевал путевку через чемпионат, то его место передается кому-то из неудачников 1/8 финала. Думаю, что рубка в Лиге Европы в таком случае была бы нешуточная.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > sashabrat 25 марта 2016, 11:34

      вот это было бы отличным вариантом)

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 24 марта 2016, 11:31

      А давайте вместо этого пусть Барса с Реалом 16 матчей сыграют, вот и будет вам ЛЧ. Сразу будет больше матчей, в которых большие клубы будут противостоять друг другу, а продолжительность этапа увеличится ещё лучше.

      Гонорар за идею шлите на мой Яндекс-кошелёк. Собственно, можете и должность Президента УЕФА сразу за мной закреплять, чтоб не ходить два раза.

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      Рейтинг: +19

      Nikemannn 24 марта 2016, 11:05

      Очень сомнительный вариант

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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 24 марта 2016, 10:25

      Ну все, шансы наших команд равны нулю, и интрига в корне убита... Чем дальше в лес, тем толще партизаны как говорится...

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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 24 марта 2016, 10:19

      у цкг нет шансов

      -2
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      Рейтинг: +483

      headdevil 24 марта 2016, 10:05

      Думают по деньгам выиграют из-за большего количества матчей топ-топ. А в итоге проиграют из-за потери прав на ТВ в странах типа Украины, Швеции, Казахстана, Белоруссии, Хорватии, Греции, Израиля, Турции, Бельгии, чьи команды участвуют в группе ЛЧ. Может тогда сразу оставить Барсу, Реал, Баварию и Юве и не мучиться?

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      Рейтинг: +137

      tanis 29 24 марта 2016, 09:34

      Такой вариант турнира ЛЧ дает еще больше шансов богатым клубам и практически лишает шансов чемпионов средних чемпионатов на попадание в групповой турнир и окончательно превратит ЛЧ в гонку кошельков. Похоже УЕФА решило лечь под большую восьмерку клубов. Неужели для этого и спихнули Платини который придумал существующий формат ЛЧ.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 марта 2016, 09:33

      Наши клубы и иже сним забудут даже о теоретических шансах на выход из группы и уж тем более о победе в ЛЧ. Мне по душе старый формат где играли только чемпионы своих стран. Было 4 группы по 4 в каждой.

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