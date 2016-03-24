А почему тогда не вернуть старый формат с двумя групповыми этапами (тут и 32 команды и 12 игр вместо 14 при одной групе!)
Но это жесть, футболисты ж не роботы! При таком графике... играть на 3-4 турнирах будет убийство для состава... а выиграть Золотой хет-трик, будет практически невозможным для любой команды.
Руководство УЕФА планирует изменить формат Лиги чемпионов с целью повысить зрительский интерес и доходы.
В УЕФА хотят уменьшить число участников на групповой стадии до 16 команд вместо 32, и уменьшить число групп с 8 до 2.
Так, на групповой стадии будет больше матчей, в которых большие клубы будут противостоять друг другу, а продолжительность этапа увеличится так, что последние матчи пройдут после Нового года, а не в декабре.