Руководство УЕФА планирует изменить формат Лиги чемпионов с целью повысить зрительский интерес и доходы.

В УЕФА хотят уменьшить число участников на групповой стадии до 16 команд вместо 32, и уменьшить число групп с 8 до 2.

Так, на групповой стадии будет больше матчей, в которых большие клубы будут противостоять друг другу, а продолжительность этапа увеличится так, что последние матчи пройдут после Нового года, а не в декабре.