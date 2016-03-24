Адам Джонсон получил 6 лет тюрьмы за секс с 15-летней девушкой

Суд признал Адама Джонсона виновным в сексуальной связи с несовершеннолетней, приговорив бывшего футболиста «Сандерленда» к шести годам тюрьмы. «Бомбардир» рассказывает о незавидном положении Джонсона и другом громком прецеденте.

Адам Джонсон. Преступление

Адам Джонсон – 28-летний вингер «Сандерленда» и сборной Англии (теперь можно говорить смело – в прошлом). Заявил о себе в «Миддлсбро», затем ушел в «Манчестер Сити» за семь миллионов фунтов. Быть первым запасным в золотой клетке ему не улыбалось, потому в 2012 году Джонсон перешел в любимый клуб детства. «Сандерленд» заплатил 10 миллионов.

В этом сезоне Джонсон, восстановившись после тяжелой травмы, провел 20 матчей за «Сандерленд». Особенно хорош он был на «Энфилде": вышел на замену, забил гол, вдохновив «черных котов» на камбэк – 2:2. Празднуя, Джонсона бросил футболку на сектор с фанатами «Сандерленда». Адам знал, что этот матч для него последний и решил красиво попрощаться. Штрафные санкции футбольного толка ему были не страшны. Проблемы у Джонсона были с настоящим законом.

Как фанаты «Ливерпуля» заставили клуб извиниться

Следующий матч «Сандерленда» – против «Манчестер Юнайтед», и в пятницу Джонсон должен был явиться в суд, где начнется слушание его дела. Сэм Аллардайс планировал включить игрока в заявку, чтобы поддержать, но в четверг Джонсон шокировал всех тем, что признал себя виновным в сексуальном контакте с 15-летней девушкой, хоть ранее и отрицал состав преступления.

Клуб тут же разорвал контракт с игроком, вслед за «Сандерлендом» отреагировала компания adidas, с которой у Адама был спонсорский договор на 60 тысяч фунтов в месяц.

В чем же обвиняют Джонсона? В чем он признал себя виновным? Суд рассматривал четыре случая ухаживаний Адама Джонсона за несовершеннолетними девушками в период с 30 декабря 2014 года по 26 февраля 2015-го, попавшие под статью о совращении несовершеннолетних. Джонсон изначально отрицал все обвинения, согласившись лишь с тем, что общался с девушками в интернете и целовался с одной из них. 11 февраля он внезапно признал себя виновным в сексуальной связи с двумя 15-летними. Случилось это, видимо, с подачи адвокатов Джонсона, избравших линию защиты на основе признания вины и покаяния. Отвечая на вопрос судьи, Джонсон тяжело вздохнул, посмотрел на юристов и сказал: «Виновен, да». Фактически, обвиняется Джонсон не в насилии, а в связи с несовершеннолетними, не имевшими возможности принимать осознанные решения, давать согласие на сексуальный акт. Адам во всех случаях знал, что девушкам еще не исполнилось 16 лет, но это его не остановило, а скорее раззадорило.

Одна из девушек оказалась поклонницей «Сандерленда» и конкретно Джонсона. Она договорилась, что футболист подпишет ей футболку, а подруга Джонсона так удачно оказалась в роддоме. История раскрылась после того как юная болельщица разболтала в школе о связи с игроком.

Чед Эванс. Преступление и наказание

Адам Джонсон – не первый британский футболист, угодивший на скамью подсудимых по статье сексуального насилия. Его юристы наверняка внимательно изучили самый громкий прецедент – дело Чеда Эванса. Тот по иронии судьбы воспитанник «Манчестер Сити», но игроки не пересекались.

По ходу сезона-2011/12 габаритный валлийский форвард показывал феноменальную результативность – 35 голов за «Шеффилд» во всех турнирах. Будто ловил последние мгновения футбола. Эванс знал, что может угодить за решетку по обвинениям в изнасиловании 19-летней девушки.

В городе Рил Чед вместе с братом, еще одним парнем и товарищем по академии «Сити» Клейтоном Макдональдом (сейчас – игрок «Ворчестер Сити») отдыхали в ночном клубе. Затем Клейтон привел в забронированный номер гостиницы изрядно подвыпившую девушку, переспал с ней и позвал друзей смской: «Птичка в гнездышке!». После чего секс с ней был еще и у Эванса.

Утром жертва ничего не помнила и не могла понять, давала ли согласие на секс с Макдональдом и Эвансом. Девушка отправилась сразу в полицейский участок, куда вскоре доставили всех участников «вечеринки». Разбирательства длились почти 9 месяцев, и в итоге Макдональд был оправдан: пришла в гостиницу с ним, значит, все было по согласию. Двое других парней отделались условными сроками, а вот Эванс получил пять лет тюрьмы.

Показательно, что он не признал себя виновным даже после того как отсидел половину срока, и был выпущен за примерное поведение. В этом, возможно, была его главная ошибка и урок для Джонсона. Эванс агрессивно отмечал, что девушки, которые ходят в ночные клубы, почти поголовно согласны на секс с футболистами и в тот вечер он мог бы привести в гостиницу любую.

Тюрьма, впрочем, открыла в Эвансе талант художника и декоратора. Проблемы начались после того, как он вышел из тюрьмы. Футбольная Ассоциация Англии и профсоюз футболистов рекомендовали «Шеффилду» восстановить контракт игрока. Менеджер Найджел Клаф был не против, но взбунтовалась общественность. Было собрано 150 тысяч подписей против того, чтобы Эванс играл за «Юнайтед», и в клубе просто развели руками. Эванс направился в клуб попроще, но ему отказали в «Хартлпуле», где сопредседатель клуба Иан Райт назвал игрока «парией», то есть отверженным обществом человеком. Был вариант с мальтийским «Хибернианом», куда Эванс не смог устроиться, потому что в Британии преступники, совершившие проступки на сексуальной почве, не могут получить лицензию на работу заграницей. В конце концов, Эвансу отказали даже в «Олдхэме». Там собрали 60 тысяч подписей против игрока. Интересно, что ранее в клубе с подписали Ли Хьюза, сбившего насмерть пешехода, отсидевшего срок за вождение в нетрезвом виде и обвинявшегося в изнасиловании. Он сейчас, к слову, в том же «Ворчестере», куда недавно перебрался «сутенер» Клейтон Макдональд.

Когда Эвансу отказали даже в любительском «Гримсби», он при поддержке тестя, ювелирного магната Карла Масси, принялся «ломиться» в суды, чтобы доказать таки свою невиновность. Кажется, даже если Эванс будет гонять мяч у себя во дворе, найдутся желающие собрать подписи против такого времяпровождения бывшего футболиста.

Адам Джонсон. Будущее

Изучая дело Эванса, юристы наверняка убедили Джонсона, что будет лучше, если он признает себя виновным. Срок он получит в любом случае, но отсидев в тюрьме, возможно, сможет вернуться в футбол хоть на каком-то уровне. В Англии терпимее относятся к раскаявшимся уголовникам типа Ли Хьюза, чем к искателям справедливости. Суд признал футболиста виновным, и в соответствии с обвинением ему грозило от четырех до 10 лет тюрьмы. Окончательный приговор стал известен сегодня. Джонсон проведет в тюрьме ближайшие шесть лет. Ну а свой последний матч за «Сандерленд» этот футболист, скорее всего, уже сыграл.

Фото: globallookpress.com, sepakbola.com, ibtimes.co.uk