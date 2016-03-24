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    «Я бывший игрок, бывший тренер, бывший менеджер. Список, рассказывающий о том, что все имеет свой конец». Памяти Йохана Кройффа


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    Голосов: 0
    24.03.2016 19:05
    Йохан Кройфф скончался от рака в 68 лет. «Бомбардир» вспоминает высказывания и голы великого голландца.

    «Сейчас игроки хорошо бьют по воротам, только когда шнурки правильно завязаны. Я же всегда бил, не обращая внимания на обувь. Внешней стороной стопы, внутренней, не важно, да вообще с обеих ног! В общем, я был раз в шесть лучше современных игроков»

    «Соберите лучших на каждую позицию, и у вас просто будет команда из лучших игроков своего амплуа. Но не лучшая команда в истории»

    «Есть игроки, которые не являются лидерами, но очень хотят ими казаться. Такие всегда ругаются на партнеров за ошибки. Настоящие лидеры знают, что ошибок не избежать»

    «Если мяч у тебя, сделай поле как можно шире. Если ты без него – уменьшай поле до невозможности»

    «Футбол – простая игра. Зачем делать передачу на 50 метров, если можно без риска отдать мяч ближайшему партнеру, а он сделает то же самое? И так много раз. Но самое сложное – играть в простой футбол».

    «Не хотите пропустить? Просто не отдавайте мяч сопернику».

    «Самый искрений футбол – тот, в который дети играют во дворе. Так играли мои команды».

    «Мяч – как женщина. Любит заботу»

    «Мастерство без результата — это отсутствие очков. Результат без мастерства – скука»

    «Удовольствие от футбола должны получать и зрители, и футболисты. Футбол — это зрелище или это уже не футбол»

    «Кажется, Месси – диктатор. Впрочем, если ты должен быть лучшим, придется отчасти быть диктатором. В каждом матче лидер проходит проверку, ведь от него все зависит. Давление на Месси огромно! Каждый болельщик на стадионе хочет увидеть какую-нибудь магию в его исполнении. И команда должна сделать так, чтобы Месси мог творить чудеса».

    «Бывший игрок, бывший технический директор, бывший тренер, бывший менеджер, бывший почетный президент – все это про меня. Внушительный список, рассказывающий о том, что все имеет свой конец»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Mirror, Provenquality, EPP, Whoateallthepies
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11

      Tyoma88 28 марта 2016, 13:54

      А где он играл?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Tyoma88 2 апреля 2016, 17:53

      в Аяксе, в Барселоне

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Tyoma88 > Zubo 24 апреля 2016, 21:53

      спасибо больше. я даже не знал про него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 26 марта 2016, 11:05

      Феноменальный игрок, вокруг которого, собственно, и строился неожиданный и удивительный тотальный футбол, столь горячо любимый истинными болельщиками всех стран.
      Покойтесь с миром, Йохан!
      Вечная Вам память...

      0
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 24 марта 2016, 20:52

      Был одним из любимых игроков моего отца. Очень Жаль, покойтесь с миром, Йохан

      1
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      Рейтинг: +20

      azar800 24 марта 2016, 20:22

      Вечная память, игроку и тренеру, его Барса сезона 91/92 просто супер

      0
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    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 24 марта 2016, 19:51

      Лучшая правая в истории. RIP

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      stanislav2017 24 марта 2016, 19:07


      « Футбол — очень простая игра. Зачем делать пас на 50 метров с возможной потерей, если просто можно передать мяч ближнему, а уже тот отдаст мяч партнёру? Самая лучшая идея — всегда самая простая. Вы не хотите, чтобы вам забили гол? Просто держите мяч у себя, не отдавайте его сопернику. Больше всего я люблю смотреть, как играют дети во дворе. Это самый искренний футбол. Именно тот, в который и играли мои команды», - Гениальный ЧЕЛОВЕК,ФУТБОЛИСТ,ТРЕНЕР,МЕНЕДЖЕР!Светлая Память!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Civen 24 марта 2016, 18:19

      Да, новость ужасная. Вечная память!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      FC ЖИЛЬДУН 24 марта 2016, 16:50

      Вечная память!Ушел ИГРОК!

      1
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      Рейтинг: +358

      Финт 24 марта 2016, 16:46

      Уходят люди,уходит эпоха(

      2
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 24 марта 2016, 16:37

      Соболезнования!

      2
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