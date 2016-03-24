Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Я бывший игрок, бывший тренер, бывший менеджер. Список, рассказывающий о том, что все имеет свой конец». Памяти Йохана Кройффа

«Я бывший игрок, бывший тренер, бывший менеджер. Список, рассказывающий о том, что все имеет свой конец». Памяти Йохана Кройффа

«Сейчас игроки хорошо бьют по воротам, только когда шнурки правильно завязаны. Я же всегда бил, не обращая внимания на обувь. Внешней стороной стопы, внутренней, не важно, да вообще с обеих ног! В общем, я был раз в шесть лучше современных игроков»

«Соберите лучших на каждую позицию, и у вас просто будет команда из лучших игроков своего амплуа. Но не лучшая команда в истории»

«Есть игроки, которые не являются лидерами, но очень хотят ими казаться. Такие всегда ругаются на партнеров за ошибки. Настоящие лидеры знают, что ошибок не избежать»

«Если мяч у тебя, сделай поле как можно шире. Если ты без него – уменьшай поле до невозможности»

«Футбол – простая игра. Зачем делать передачу на 50 метров, если можно без риска отдать мяч ближайшему партнеру, а он сделает то же самое? И так много раз. Но самое сложное – играть в простой футбол».

«Не хотите пропустить? Просто не отдавайте мяч сопернику».

«Самый искрений футбол – тот, в который дети играют во дворе. Так играли мои команды».

«Мяч – как женщина. Любит заботу»

«Мастерство без результата — это отсутствие очков. Результат без мастерства – скука»

«Удовольствие от футбола должны получать и зрители, и футболисты. Футбол — это зрелище или это уже не футбол»

«Кажется, Месси – диктатор. Впрочем, если ты должен быть лучшим, придется отчасти быть диктатором. В каждом матче лидер проходит проверку, ведь от него все зависит. Давление на Месси огромно! Каждый болельщик на стадионе хочет увидеть какую-нибудь магию в его исполнении. И команда должна сделать так, чтобы Месси мог творить чудеса».

«Бывший игрок, бывший технический директор, бывший тренер, бывший менеджер, бывший почетный президент – все это про меня. Внушительный список, рассказывающий о том, что все имеет свой конец»

Испания. Примера Европа Барселона Аякс Голландия (олимп.) (олимп.)
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Трувор
1458826129
Печалька. Соболезнования. Великий игрок был, хороший тренер
Ответить
SKS6891
1458826197
Это конец целой Эпохи :( Вечная память Летучему Голландцу и мир его праху.
Ответить
AloneStalker
1458826677
Соболезнования!
Ответить
Финт
1458827171
Уходят люди,уходит эпоха(
Ответить
FC ЖИЛЬДУН
1458827437
Вечная память!Ушел ИГРОК!
Ответить
Civen
1458832775
Да, новость ужасная. Вечная память!
Ответить
stanislav2017
1458835672
« Футбол — очень простая игра. Зачем делать пас на 50 метров с возможной потерей, если просто можно передать мяч ближнему, а уже тот отдаст мяч партнёру? Самая лучшая идея — всегда самая простая. Вы не хотите, чтобы вам забили гол? Просто держите мяч у себя, не отдавайте его сопернику. Больше всего я люблю смотреть, как играют дети во дворе. Это самый искренний футбол. Именно тот, в который и играли мои команды», - Гениальный ЧЕЛОВЕК,ФУТБОЛИСТ,ТРЕНЕР,МЕНЕДЖЕР!Светлая Память!!
Ответить
Chuck_TLT
1458841966
Был одним из любимых игроков моего отца. Очень Жаль, покойтесь с миром, Йохан
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1458979508
Феноменальный игрок, вокруг которого, собственно, и строился неожиданный и удивительный тотальный футбол, столь горячо любимый истинными болельщиками всех стран. Покойтесь с миром, Йохан! Вечная Вам память...
Ответить
Tyoma88
1459162473
А где он играл?
Ответить
Главные новости
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+