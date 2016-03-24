«Я бывший игрок, бывший тренер, бывший менеджер. Список, рассказывающий о том, что все имеет свой конец». Памяти Йохана Кройффа

«Сейчас игроки хорошо бьют по воротам, только когда шнурки правильно завязаны. Я же всегда бил, не обращая внимания на обувь. Внешней стороной стопы, внутренней, не важно, да вообще с обеих ног! В общем, я был раз в шесть лучше современных игроков»

«Соберите лучших на каждую позицию, и у вас просто будет команда из лучших игроков своего амплуа. Но не лучшая команда в истории»

«Есть игроки, которые не являются лидерами, но очень хотят ими казаться. Такие всегда ругаются на партнеров за ошибки. Настоящие лидеры знают, что ошибок не избежать»

«Если мяч у тебя, сделай поле как можно шире. Если ты без него – уменьшай поле до невозможности»

«Футбол – простая игра. Зачем делать передачу на 50 метров, если можно без риска отдать мяч ближайшему партнеру, а он сделает то же самое? И так много раз. Но самое сложное – играть в простой футбол».

«Не хотите пропустить? Просто не отдавайте мяч сопернику».

«Самый искрений футбол – тот, в который дети играют во дворе. Так играли мои команды».

«Мяч – как женщина. Любит заботу»

«Мастерство без результата — это отсутствие очков. Результат без мастерства – скука»

«Удовольствие от футбола должны получать и зрители, и футболисты. Футбол — это зрелище или это уже не футбол»

«Кажется, Месси – диктатор. Впрочем, если ты должен быть лучшим, придется отчасти быть диктатором. В каждом матче лидер проходит проверку, ведь от него все зависит. Давление на Месси огромно! Каждый болельщик на стадионе хочет увидеть какую-нибудь магию в его исполнении. И команда должна сделать так, чтобы Месси мог творить чудеса».

«Бывший игрок, бывший технический директор, бывший тренер, бывший менеджер, бывший почетный президент – все это про меня. Внушительный список, рассказывающий о том, что все имеет свой конец»