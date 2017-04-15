«Мы здесь не для бизнеса». Что нужно знать о продаже «Милана» китайцам

Что произошло?

Компания Rossoneri Sport Investment Lux выкупила у Fininvest 99,93% акций «Милана». Переговоры шли с лета 2016 года, но из-за юридических сложностей и проблем с законами Китая окончательная дата сделки постоянно переносилась. «Милан» продан за 740 миллионов евро, часть из которых пошла на погашение долгов команды. Уже известно, что ликвидированы все задолженности «Милана» перед банками Италии. Однако в стране ходят слухи, что китайцы купили «Милан» на деньги, взятые в кредит. Возвращать их планируется за счет футбольной деятельности.

Руководство «Милана» расформировано. Новыми директорами клуба стали Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли. Теперь «Миланом» владеет китаец Ли Йонхонг. «Милан» – всемирно известный футбольный клуб со славной историей. Мы совершили ключевой шаг на пути к возрождению. Обещаем, что в будущем шаг за шагом мы вернем эту легендарную команду обратно на вершину мирового футбола», – сказал Йонхонг. С прощальным словом уже выступил и Сильвио Берлускони, управлявший клубом 31 год. «Берлускони передал «Милан» в руки надежных людей. Он должен понимать, что мы здесь не для бизнеса. Мы позаботимся о его клубе», – прокомментировал сделку Марко Фассоне.

Марко Фассоне

Фассоне – далеко не новый человек для итальянского футбола. До «Милана» он работал в «Ювентусе», «Наполи» и даже в «Интере». Теперь именно ему предстоит строить новый «Милан» в качестве исполнительного директора, общаться с прессой и болельщиками, быть связующим звеном между владельцами и командой. Перед Фассоне поставлены задачи по улучшению эффективности работы клуба во всех областях. По сути, он берет на себя обязанности Адриано Галлиани и Барбары Берлускони.

«С августа я не пропустил ни одного матча «Милана». Пока я наблюдал за работой со стороны и выступал в роли советника. Теперь официально вступаю в должность. Я ознакомился со всем происходящем в команде, построив прочный фундамент для начала работы», – говорит сам Фассоне. Пока Марко обещает работать над увеличением прибыли «Милана». В команде создается штаб, составленный из близких к «Милану» людей. Фассоне поддерживает идеи нового руководства, хотя раньше, как утверждает он сам, считал многие из них недостижимыми.

Реакция со стороны

Все близкие к «Милану» люди пытаются сравнить продажу клуба со случаем «Интера» и боятся за будущее команды. «Покупателей «Милана» не знает никто, а «Интер» купила известная компания Suning Group. Сейчас мы просто должны завершить эту долгую сагу с продажей клуба», – высказал мнение известный тренер Марчело Липпи. Вторит ему и Фабио Капелло, которого слухи уже отправляют на работу в «Милан». «Мы общались с Берлускони несколько месяцев назад, но я не понимаю происходящего в клубе. У «Интера» и Suning большое будущее, потому что это крупный акционер. По «Милану» же пока ничего не известно», – заключил Капелло. За будущее «Милана» опасаются люди, бывшие частью истории в эпоху Берлускони. Новое руководство клуба во время переговоров почти не показывало себя. Но какие-то задумки все-таки обозначены.

Вопрос стадиона

«Интер» обиделся на «Милан», потому что «россонери» не съехали с «Сан Сиро». Новые владельцы «Милана» обещают заняться решением вопроса по стадиону в самое ближайшее время. «Мы встретимся с представителями «Интера» и мэром «Милана». В Италии подобные вопросы быстро не решаются, но мы намерены ускорить процесс. «Милан» должен играть на стадионе с современными характеристиками», – рассказал Фассоне. Постройка нового стадиона планируется и для увеличения доходов клуба, но пока не сообщается, каким именно видят потенциальную арену владельцы. Ранее «Милан» хотел построить удобный стадион на 55 тысяч мест.

Планы на ближайшее время

Приоритетом «Милана» является продление контрактов с ключевыми игроками. Клуб точно хочет сохранить Доннарумму и Сусо. Переговоры с ними уже начинаются. Фассоне утверждает, что «Милан» попытается что-то придумать и по арендованному Деулофеу. Останется в команде главный тренер Винченцо Монтелла. Перед ним поставлена задача по итогам нынешнего сезона вывести «Милан» в Лигу Европы. В дальнейшем клуб должен играть в Лиге чемпионов, куда от Серии А будут попадать по четыре команды. За счет участия в Лиге чемпионов клуб начнет добиваться получения большей прибыли.

Естественно, что без усиления состава достичь целей невозможно. Новому руководству «Милана» нравится талантливая итальянская молодежь клуба. Ее планируют разбавить опытными и звездными игроками. Для этого у «Милана» будет высокий трансферный бюджет. Ожидается, что на летние трансферные нужды выделят 130-140 миллионов евро. «Эти два месяца будут горячими. Хочется, чтобы к июлю у тренера уже были 60-70% игроков, которыми мы интересуемся», – рассказал Фассоне. Пока же новые владельцы займутся оформлением документов и предоставлением финансовых гарантий. Для этого им наконец-то придется выйти из тени.