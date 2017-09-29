Китай отказывается от звезд и меняет правила. Что там сейчас происходит?

Государство управляет китайским футболом. Его главная задача – сделать боевую сборную и чемпионат с местными звездами. Концепция с приглашением игроков уровня Джексона Мартинеса больше не работает. Те, кто феерил в Европе, не отрабатывают в Азии и трети своей огромной зарплаты. Поэтому китайцы разрабатывают новую стратегию, которая полностью изменит всю задумку. Теперь туда зовут звездных тренеров, а легионеров постепенно выжимают. Ужесточается лимит, повышаются налоги на иностранцев и даются привилегии молодым игрокам. В своих метаниях руководители футбольного Китая во многом повторяют ошибки российской лиги. Но все равно обещают крутое зрелище.

Какой клуб самый прогрессивный?

Лидирующий в Суперлиге «Гуанчжоу Эвергранд» – главный клуб, который быстро адаптировался к резким изменениям. Самым крутым легионером здесь долго был Паулиньо. «Барселона» заплатила за него 40 млн евро, позволив китайскому клубу остаться в плюсе на 26 млн. Теперь из значимых иностранцев остались только Алан и Гуларт. Оба много забивают, но раньше вы могли о них никогда и не слышать. К 2020 году здесь обещают полностью китайский состав.

«Гуанчжоу» и «Шанхай СИПГ» сейчас развиваются по-разному, но вместе борются за лидерство в чемпионате. Если в китайском первенстве впереди команда Сколари, то в азиатской Лиге чемпионов «Шанхай СИПГ» победил соперника в драматичном спектакле. Первую игру коллектив Виллаш-Боаша выиграл со счетом 4:0, а ответную проиграл 1:5 с дублем Алана и хет-триком Гуларта. По результатам серии пенальти в финал турнира прошел «Шанхай». Виллаш-Боаш назвал это величайшим достижением, раскритиковал судейство, а еще обвинил «Гуанчжоу» в ДТП перед ответной игрой.

Соперники лидера китайского футбола говорят, что «Гуанчжоу» подмял под себя всю федерацию. Игрокам прощают удары локтями, а судьи помогают команде по мелочам. И все-таки «Гуанчжоу» диктует стиль. Клуб первым отошел от концепции по бесконечному приглашению звезд. Теперь «Гуанчжоу» работает на результат, а не ради привлечения внимания. Пока перестройка только разгоняется. 30-летний Юй Ханьчао и 31-летний Гао Линь – лидеры клуба по результативности среди китайских игроков. Скоро к ним должна подтянуться и молодежь.

Что уже изменил новый лимит?

Китайцы всегда покупали звезд, потому что имели для них много мест в составе. На матч заявляли по пять иностранных игроков, один из которых должен был представлять Азию. На поле могли выходить четверо иностранцев. Теперь общее количество легионеров сократили до четырех, а их места в старте – до трех. При этом с первых минут должен появляться местный футболист, которому меньше 23 лет. Реформу приняли за полтора месяца до старта текущего сезона, что вызвало гнев тренеров.

Андре Виллаш-Боаш прогнозировал спад общего уровня чемпионата и повышение цен на молодых игроков. Пока же произошло другое. Во-первых, китайцы просто стали меньше покупать. Мы уже ужасались их слабому летнему трансферному окну в нашем материале. Во-вторых, иностранцы теперь едут в Китай не по статусу, а по способностям. Солви Оттесен, Рикарду Ваш Те, Марио Суарес и Рубен Кастро – командные футболисты и трудяги, а не многомиллионные южноамериканцы. Все они оказались в Китае летом во многом еще и по тому, что теперь деньги с трансферов иностранцев вкладываются в развитие китайского футбола.

По молодым игрокам нашли лазейку. Если юный китаец выходит в старте, это не значит, что он обязан провести на поле весь матч. Поэтому многих меняют уже по ходу первого тайма. И все-таки здесь стремятся к прогрессу. «Китайские игроки пашут на тренировках. Здесь лимит не расслабляет футболистов, как происходит в России», – рассказывает бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов. Работать стало сложнее всем. Но звезды по-прежнему привлекают внимание, а китайский футбол получил хоть какой-то толчок к собственному развитию. В системе пытаются навести порядок и обещают новые ужесточения.

Кто играет круче всех?

Когда Эран Захави переходил в «Палермо», президент клуба сравнивал его с Антонио Кассано. В Серии А Захави не раскрылся, зато потом зажигал в чемпионате Израиля. Китайцы позвали Эрана из-за его игровых навыков. Никакой звездности у полузащитника «Гуанчжоу Фули» нет, но он умеет много забивать. Сейчас Захави – лучший бомбардир чемпионата Китая с показателем в 25 голов. И только два из них он забил с пенальти.

«Гуанчжоу Фули» поднялся уже на шестое место, но свои успехи связывает не с Захави. Клуб перекрасил стадион в цвет золота, после чего начал побеждать всех подряд. На голах своего лучшего игрока «Фули» неплохо зарабатывает репутацией и деньгами. И это тоже прогрессивный подход. «Гуанчжоу Фули» раскрутил целую историю про семью Захави, его трудное и трудолюбивое детство. Сам Захави уже считает Китай своим домом и готов заниматься местной талантливой молодежью.

Из других неожиданных открытий привлекает Эсекьель Лавесси. В своем первом китайском сезоне аргентинец отдал всего две передачи, а все смеялись над его зарплатой. Сейчас Лавесси выдал 15 голов и 13 пасов. Он лидирует в лиге по ассистам и конкурирует с Захави по общему количеству голевых действий. Портал Football Leaks оценивает доходы Лавесси в 49 миллионов евро в год. Его «Хэбей Чайна Форчун» – пока лучший клуб-преследователь двух грандов китайского футбола.

Как дела у других больших звезд?

Карлос Тевес проваливается в «Шанхай Шеньхуа». Китайские болельщики считают, что Тевес получает деньги просто так и выходит на поле без мотивации. В Китае на его счету всего три мяча, четыре передачи и исключение из состава вместе с Гуарином. Предыдущий тренер «Шанхая» Пойет постоянно ставил Тевеса в основу, но доигрался с этим до увольнения. Китаец Ву Цзиньсу быстро отправил 33-летнего игрока на трибуны. Без Тевеса, получающего 40 млн евро в год, «Шанхай» играет даже лучше.

Бразилец Оскар – самое дорогое приобретение китайских клубов. Пока полузащитник «Шанхай СИПГ» запомнился здесь только восьмиматчевой дисквалификацией за несдержанность. Оскар дважды пнул мячом в соперника из «Гуанчжоу Фули», спровоцировав массовую драку. В побоище участвовал и Халк, но его отстранили только от двух встреч. Позже Андре Виллаш-Боаш поддержал Оскара в социальных сетях и тоже пропустил два матча.

Еще один бывший игрок «Зенита» Аксель Витсель пока в Китае только осваивается. Его клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» едва вышел в Суперлигу, а уже борется за попадание в тройку лучших. Сам Витсель жалуется на жаркую погоду и скучает по России. В «Тяньцзинь» он играет ближе к обороне, поэтому пока забил только четыре мяча. Летом Витселем интересовалась «Бавария», но китайцы смогли его удержать. Паулиньо в Европу уже вернулся, Тейшейру хочет взять «Интер». В китайском футболе еще есть ценные для топ-клубов кадры, но пока они хотят заработать последние деньги.

Анчеллоти тоже приедет в Китай?

Настоящие звезды китайской Суперлиги управляют игрой с тренерских скамеек. Здесь уже работает перспективный Виллаш-Боаш, начинающий Каннаваро, звездные Сколари и Капелло. При этом Сколари в сентябре перешагнул отметку в сотню игр китайского футбола. Он находится здесь дольше остальных и лучше всех следит за трендами. Если делать все так, как говорят в федерации, то она никогда тебя не оставит. Даже если футбольное руководство ошибается.

Фабио Капелло зарабатывает в китайском «Цзянсу Сунин» 10 миллионов евро в год. Работать он начал только с середины июня, но уже получил денег на безбедную старость. Сейчас им вдруг заинтересовался турецкий «Антальяспор», но вакантное место занял Леонардо. Сюда его приглашали во многом из-за умения развивать молодых футболистов. Даже в сборной России при нем дебютировал защитник Никита Чернов, который так и не заиграл в ЦСКА.

«У меня есть информация, что зимой в китайский чемпионат перейдет Карло Анчеллотти. Он уже подписал контракт с местным клубом. Источник надежный», – сообщил бывший футболист «Баварии» Марио Баслер. Итальянца уволили из «Баварии», а в Европе он выиграл уже все. Деньги – серьезная мотивация для таких звездных тренеров. В Китае за них говорят хотя бы одни тренерские имена. Нужно только подстроиться под местные правила.

Что еще там происходит?

Перед матчем «Хэнань Цзянье» и «Шаньдун Лунэн» на поле вышли 15 монахов. Хозяева поля не побеждали на своем стадионе уже три месяца, поэтому решились на религиозный ритуал. Молитвы помогли «Хэнань Цзязнье» победить соперника, но за пределами арены подобные действия осудили. «В футболе нет места религии. Нужно побеждать с помощью самоотдачи», – заявили в футбольной ассоциации Китая. Здесь завели расследование инцидента.

В первой китайской лиге выступает клуб «Харбин Итэн». Если в Суперлиге все организовано нормально, то здесь бывает футбольная дичь. «В перерыве матча с «Юньнань Лицзян» к нам ворвались охранники стадиона и начали бить футболистов дубинками», – говорят представители «Харбин Итэн». Хозяева поля же утверждают, что сотрудники безопасности пытались предотвратить влияние на судей. Матч в итоге завершился со счетом 1:1.

Не избежал китайский футбол и разговоров о договорных матчах. Команда «Тяньцзинь Тэда» умудрилась разгромить звездный «Тяньцзинь Цюанцзянь» (с Пато, Каннаваро и Витселем) со счетом 4:1. Победители вышли из зоны вылета, а проигравшие неожиданно выпали из текущей тройки лидеров. В китайской федерации уже собирают материалы по матчу и готовят серьезный анализ. «Тяньцзинь Тэда» теперь живет под особым вниманием властей.