«Барса» заплатит 100 миллионов за Верратти. Кубок конфедераций покажут в России. Дайджест событий дня

В Италии поверили в переход Ибрагимовича в «Зенит»

Итальянские СМИ сообщили о скором официальном переходе в «Зенит» форварда Златана Ибрагимовича. К такому выводу издания пришли на основании фотографии в одной групп болельщиков питерского клуба в социальной сети «Вконтакте». Плюс к этому было отмечено, что «Зенит» в социальной сети подписался на аккаунт шведа.

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Ибрагимович – в «Зените». Почему в это действительно можно поверить

«Ростов» может арендовать пятерых игроков «Зенита»

«Ростов» рассматривает вариант укрепления состава за счет массовой аренды игроков «Зенита». Как сообщается, дончане хотели бы видеть в команде Ибрагима Цаллагова, Роберта Мака, Маурисио, Артура Юсупова и Йоана Молло.

«Барселона» может приобрести Верратти за 100 миллионов

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти во время летнего трансферного окна может стать игроком «Барселоны». По информации источника, каталонский клуб готов заплатить за 24-летнего итальянца 100 миллионов евро. Футболист уже заявил руководству парижской команды о своем намерении покинуть Париж, где выступает с 2012 года.

У Кокорина родился сын

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин 10 июня стал отцом. Как сообщил благотворительный фонд, основанный футболистом, у 26-летнего россиянина и его невесты родился сын.

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Сборная Англии впервые выиграла чемпионат мира до 20 лет

В финальном матче чемпионата мира для футболистов не старше 20 лет сборная Англии одержала победу над Колумбией с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин. Для сборной Англии эта победа стала первой в истории.

Чемпионат мира до 20 лет. Финал

Колумбия – Англия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Калверт-Льюин, 35.

Головин отказался комментировать информацию о возможном переходе в «Арсенал»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин отказался комментировать информацию о возможном переходе в «Арсенал». «Интерес со стороны «Арсенала»? Пока не комментирую это», – сказал Головин.

Головин может перейти в лондонский «Арсенал». Это правда?

Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» получили от ФИФА права на трансляцию Кубка конфедераций-2017

ФИФА в официальном пресс-релизе объявила о том, что подписала контракт с Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ» на трансляцию матчей Кубка конфедераций-2017. Сумма за показ игр оценивается в 3,5 миллиона долларов.

Капелло – главный тренер «Цзянсу Сунин»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло возглавил «Цзянсу Сунин». По неофициальной информации, контракт с 70-летним итальянцем рассчитан на 1,5 года, а годовой оклад составляет 10 миллионов евро.

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Моуринью лично убедил Морату перейти в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью убедил форварда «Реала» Альваро Морату перейти к нему в команду после личного разговора. Португальский специалист разговаривал с Моратой по телефону. После этого испанец принял окончательное решение о смене команды.

«МЮ» выиграл Лигу Европы. Почему это было скучно