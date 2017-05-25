Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «МЮ» выиграл Лигу Европы. Почему это было скучно


    2.9
    Голосов: 11
    25.05.2017 00:15
    «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс», но показал унылый футбол, а Тимофей Яценко написал колонку на эту тему.

    В предматчевом тексте я написал: «Если все пойдет по плану, то Рэшфорд забьет еще в первом тайме, а «Манчестер Юнайтед» одержит итоговую рутинную победу. Да, очень скучную и по-британски снобистскую, но ради путевки в ЛЧ Моуринью выставит сколько угодно автобусов». Так оно и получилось, только вместо Рэшфорда отличился Погба; Моуринью не дал номинальным хозяевам ни единого шанса, но симпатии нейтрального зрителя остались на стороне «Аякса».

    «МЮ» вообще провел чрезвычайно блеклую еврокубковую кампанию, несмотря на то, что соперники англичан в плей-офф были не ахти какие – «Сент-Этьен», «Ростов», «Андерлехт» и «Сельта». А сегодняшний унылый автобус и упование на счастливый рикошет в матче с амстердамскими детьми – это было слишком даже по меркам Моуринью. Критиковать португальского тренера за желание победить любой ценой было бы наивно, но акцент нужно делать именно на этом «слишком». Мы привыкли к тому, что Моуринью скучный. Но мы не знали, что он настолько скучный.

    «Аякс» стоит похвалить только за то, что он вообще оказался в Стокгольме; после унижения в Ростове голландский клуб не ждали даже в групповом этапе Лиги Европы. А тут – целый финал и несколько побитых рекордов. Для начала – самый молодой состав в истории финалов еврокубков, а на закуску – 17-летний защитник Матейс де Лигт, отыгравший отличный матч и явно обративший на себя внимание клубов из топ-5. Его партнер по обороне Дэвинсон Санчес, хоть и стал соавтором первого гола, тоже запомнился уверенным и четким футболом. Вообще «Аякс», несмотря на очевидную робость и неумелость, оставил положительное впечатление – хотя бы потому, что в этой робости чувствовалась жизнь и страдальческие порывы юности. Что до «МЮ», то команды Моуринью – это всегда роботизированность вместо робости; схожий набор букв, но смысл совсем разный.

    Английский гранд добился своего, но лишней рекламы Лиге Европы явно не сделал. В следующем году «Манчестер Юнайтед» сыграет в Лиге чемпионов, и хочется думать, что хотя бы тогда мы не увидим Жозе в роли Патерсона, который водит автобус. Нам он нужен исключительно в роли Патерсона, который пишет стихи.

    Гризманн все ближе к «МЮ». Бердыев вернется в «Рубин». Дайджест событий дня

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.9 Голосов: 11
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      Ash-9993 26 мая 2017, 18:50

      Молодец Генрих!Поздравляю тебя,удачи и ещё более блестящей карьеры!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 25 мая 2017, 19:28

      победителей не судят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 25 мая 2017, 15:19

      а мне игра понравилась. в м.ю. правда погба много ошибался. с таким аяксом в открытый футбол играть опасно - вы обратили внимание насколько подвижны голландцы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 мая 2017, 12:36

      Удивляют люди которые пишут, в стиле "ну как так, почему так скучно"
      Вы вообще ЛЕ по мимо финала смотрели? Ну хотя бы матчи МЮ с Ростовом то видели ?
      Ну и что удивляться то? Когда МЮ у себя дома принимает Ростов где пол состава запасных и целый час охраняет нужные 0-0. И забивают ловя Ростов на контр-атаке.
      Чему удивляться то?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 25 мая 2017, 10:04

      Это матч был более чем за 12 000 000 евро - за выход в группу ЛЧ + за набранные очки. Автобус после забитых голов - ЛОГИЧЕН!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Чеба 26 мая 2017, 20:35

      мю в случае не попадания в лч от спонсора бы потерял 85 млн а это не мало и плюс бонусы вот и погба отбили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 25 мая 2017, 09:50

      ну хоть что-то, хотя этот турнир надо давно отменять, как и кубок конфедераций

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 25 мая 2017, 09:16

      А что автор хотел? Все вперёд без оглядки? Если бы не было в ЛЕ этого бонуса в виде путёвки в ЛЧ победителю, то может быть, финал был бы поживее. Думаю, финал ЛЧ "Юве" - "Реал" тоже вряд ли будет фееричным.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      ДiMaNы4 25 мая 2017, 09:09

      Может быть МЮ скучный, показывал оборонительный футбол, но факт один-мю победитель! Аякс молодцы, правда, тут сказать не чего, но команда еще молодая, сыграть в финале с опытной командой-достойно уважение. Ребята старались, играли до конца, но опыт мю взял свое, это было видно. Так что МЮ с победой. Посмотрим в Лиги Чемпионов МЮ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      fLame92 25 мая 2017, 09:06

      Вывеска в матче за суперкубок УЕФА будет шикарна :)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 25 мая 2017, 08:51

      МЮ с победой! Статья правда такая же скучная, как и сам матч. А ещё я помню времена, когда на Бомбардире статьи писались со старанием, а заголовки были оригинальными и зачастую содержали в себе интересную игру слов. Сейчас же это просто: "Что-то случилось. Почему это хорошо или плохо?".

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Mr.Kramer 26 мая 2017, 20:36

      в основном только почему то плохо почему это плохо писсимизм

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11