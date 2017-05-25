Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«МЮ» выиграл Лигу Европы. Почему это было скучно

В предматчевом тексте я написал: «Если все пойдет по плану, то Рэшфорд забьет еще в первом тайме, а «Манчестер Юнайтед» одержит итоговую рутинную победу. Да, очень скучную и по-британски снобистскую, но ради путевки в ЛЧ Моуринью выставит сколько угодно автобусов». Так оно и получилось, только вместо Рэшфорда отличился Погба; Моуринью не дал номинальным хозяевам ни единого шанса, но симпатии нейтрального зрителя остались на стороне «Аякса».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«МЮ» вообще провел чрезвычайно блеклую еврокубковую кампанию, несмотря на то, что соперники англичан в плей-офф были не ахти какие – «Сент-Этьен», «Ростов», «Андерлехт» и «Сельта». А сегодняшний унылый автобус и упование на счастливый рикошет в матче с амстердамскими детьми – это было слишком даже по меркам Моуринью. Критиковать португальского тренера за желание победить любой ценой было бы наивно, но акцент нужно делать именно на этом «слишком». Мы привыкли к тому, что Моуринью скучный. Но мы не знали, что он настолько скучный.

«Аякс» стоит похвалить только за то, что он вообще оказался в Стокгольме; после унижения в Ростове голландский клуб не ждали даже в групповом этапе Лиги Европы. А тут – целый финал и несколько побитых рекордов. Для начала – самый молодой состав в истории финалов еврокубков, а на закуску – 17-летний защитник Матейс де Лигт, отыгравший отличный матч и явно обративший на себя внимание клубов из топ-5. Его партнер по обороне Дэвинсон Санчес, хоть и стал соавтором первого гола, тоже запомнился уверенным и четким футболом. Вообще «Аякс», несмотря на очевидную робость и неумелость, оставил положительное впечатление – хотя бы потому, что в этой робости чувствовалась жизнь и страдальческие порывы юности. Что до «МЮ», то команды Моуринью – это всегда роботизированность вместо робости; схожий набор букв, но смысл совсем разный.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Английский гранд добился своего, но лишней рекламы Лиге Европы явно не сделал. В следующем году «Манчестер Юнайтед» сыграет в Лиге чемпионов, и хочется думать, что хотя бы тогда мы не увидим Жозе в роли Патерсона, который водит автобус. Нам он нужен исключительно в роли Патерсона, который пишет стихи.

Гризманн все ближе к «МЮ». Бердыев вернется в «Рубин». Дайджест событий дня

Лига Европы Манчестер Юнайтед Аякс Мхитарян Генрих Погба Поль Санчес Дэвинсон де Лигт Матейс Моуринью Жозе
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Stream Lost
1495662440
Поражает автор статьи... симпатии на стороне Аякса... да что вы? серьезно... сверх атакующая команда, нанесшая один удар в створ ворот за весь матч... скучный футбол Манчестер Юнайтед... а чего вы хотели в финале... цена ошибки велика... нервы... стиль - дело вкуса, кому то к примеру нравится антифутбольная игра Атлетико, или унылая девяносто минутная тики-така... МЮ играет так, как играет только МЮ... так было при сэре Алексе... так происходит сейчас... с победой Манчестер...
Ответить
Kulima
1495664080
Ну Яценко никогда не отличался трезвым взглядом, у него вечно всё не так
Ответить
P10NER
1495682502
Скучные ТВОИ ничем умным не подкрепленные, местами слишком смешны в доводах статьи....
Ответить
brost
1495682603
Статья - разговоры в пользу бедных. Тот же Ростов доказал, что Аякс не умеет играть против слаженной обороны, так что тактически МЮ провел отличный матч. А вот как раз те, кто с шашками наголо шел на «юнцов» из Аякса, те и поплатились.
Ответить
вместе с ЦСКА
1495689728
«МЮ» выиграл Лигу Европы. Почему это было скучно Потому что я уснул минуте на 56-й...............от такой игры
Ответить
Tostao
1495689903
А меня весь матч раздражал Шнобель: Журналист Арустумян, (Комментатор из армян) Весь финальный поединок: "Мхитарян, да Мхитарян!" Правда вспомнил про Погба - Тот же гол забил тогда. Мда... знакомая картина - МатчТэВэшная пурга!
Ответить
Mr.Kramer
1495691465
МЮ с победой! Статья правда такая же скучная, как и сам матч. А ещё я помню времена, когда на Бомбардире статьи писались со старанием, а заголовки были оригинальными и зачастую содержали в себе интересную игру слов. Сейчас же это просто: "Что-то случилось. Почему это хорошо или плохо?".
Ответить
fLame92
1495692385
Вывеска в матче за суперкубок УЕФА будет шикарна :)
Ответить
kachan63
1495692960
А что автор хотел? Все вперёд без оглядки? Если бы не было в ЛЕ этого бонуса в виде путёвки в ЛЧ победителю, то может быть, финал был бы поживее. Думаю, финал ЛЧ "Юве" - "Реал" тоже вряд ли будет фееричным.
Ответить
Чеба
1495695856
Это матч был более чем за 12 000 000 евро - за выход в группу ЛЧ + за набранные очки. Автобус после забитых голов - ЛОГИЧЕН!!!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+