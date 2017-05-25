«МЮ» выиграл Лигу Европы. Почему это было скучно

В предматчевом тексте я написал: «Если все пойдет по плану, то Рэшфорд забьет еще в первом тайме, а «Манчестер Юнайтед» одержит итоговую рутинную победу. Да, очень скучную и по-британски снобистскую, но ради путевки в ЛЧ Моуринью выставит сколько угодно автобусов». Так оно и получилось, только вместо Рэшфорда отличился Погба; Моуринью не дал номинальным хозяевам ни единого шанса, но симпатии нейтрального зрителя остались на стороне «Аякса».
«МЮ» вообще провел чрезвычайно блеклую еврокубковую кампанию, несмотря на то, что соперники англичан в плей-офф были не ахти какие – «Сент-Этьен», «Ростов», «Андерлехт» и «Сельта». А сегодняшний унылый автобус и упование на счастливый рикошет в матче с амстердамскими детьми – это было слишком даже по меркам Моуринью. Критиковать португальского тренера за желание победить любой ценой было бы наивно, но акцент нужно делать именно на этом «слишком». Мы привыкли к тому, что Моуринью скучный. Но мы не знали, что он настолько скучный.
«Аякс» стоит похвалить только за то, что он вообще оказался в Стокгольме; после унижения в Ростове голландский клуб не ждали даже в групповом этапе Лиги Европы. А тут – целый финал и несколько побитых рекордов. Для начала – самый молодой состав в истории финалов еврокубков, а на закуску – 17-летний защитник Матейс де Лигт, отыгравший отличный матч и явно обративший на себя внимание клубов из топ-5. Его партнер по обороне Дэвинсон Санчес, хоть и стал соавтором первого гола, тоже запомнился уверенным и четким футболом. Вообще «Аякс», несмотря на очевидную робость и неумелость, оставил положительное впечатление – хотя бы потому, что в этой робости чувствовалась жизнь и страдальческие порывы юности. Что до «МЮ», то команды Моуринью – это всегда роботизированность вместо робости; схожий набор букв, но смысл совсем разный.
Английский гранд добился своего, но лишней рекламы Лиге Европы явно не сделал. В следующем году «Манчестер Юнайтед» сыграет в Лиге чемпионов, и хочется думать, что хотя бы тогда мы не увидим Жозе в роли Патерсона, который водит автобус. Нам он нужен исключительно в роли Патерсона, который пишет стихи.
Гризманн все ближе к «МЮ». Бердыев вернется в «Рубин». Дайджест событий дня