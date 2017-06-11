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    Мирон Карелин Все блоги -

    Ибрагимович – в «Зените». Почему в это действительно можно поверить

    11 июня 2017
    Мирон Карелин убежден, что в этой шутке есть доля правды.

    Сразу оговорюсь, что в переход Ибрагимовича в «Зенит» я не верю ни секунды – и, тем не менее, сейчас (в 2017-м) он уже не выглядит невозможной перспективой, как еще пару-тройку лет назад. Вот три причины, по которым в этот безумный трансфер можно было поверить:

    1) С недавних пор в Россию едут звезды, причем не пенсионеры с тросточками, а игроки на пике – например, отыгравшие в «Зените» по 4 сезона Халк и Витсель. От условного Вальбуэна до Ибрагимовича – один шаг; недаром свежие слухи связывают с Россией одного из лучших плеймейкеров предыдущего десятилетия (Уэсли Снейдера). В чемпионат Турции, который ничем не сильнее нашего, с охотой едут ван Перси и прочие – так почему бы «Зениту» (теоретически) не подписать пенсионера Ибрагимовича?

    2) Тандем Сарсании и Фурсенко – ядерный микс для проворачивания крутых сделок. Зимой 2007-го они перевезли в Санкт-Петербург Анатолия Тимощука – на тот момент капитана одного из двух самых статусных клубов на Украине. Трансфер Тимощука за 20 миллионов долларов тогда был такой же дерзостью, как сегодняшняя «попытка» подписать Ибрагимовича. Сейчас мы не видим ничего удивительного в том переходе – ну, Тимощук и Тимощук, видали и покруче. Вполне реально, что в каком-нибудь 2027-м мы так же подумаем и о Златане.

    3) Самый очевидный пункт: Ибрагимович уже работал с Роберто Манчини в «Интере», что всегда является важным фактором. Останься на своем посту Луческу, и мы бы скорее ждали появления в Питере нового Жулиано; Манчини же способен подтянуть за собой несколько звездных фамилий, знакомых ему по Милану и Манчестеру.

    В общем, итальянские СМИ можно понять: переход Златана в «Зенит» на первый взгляд кажется реалистичным. Да, при повторной оценке слухов начинаешь думать, что тебе рассказывают сказки. Но вдруг официальный твиттер «Зенита» действительно не зря подписался на страничку Златана?

    Рейтинг: 2 Голосов: 18
    Комментарии25
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 10 июля 2017, 08:10

      чушь несусветная!

      0
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      Рейтинг: +43

      vayka 13 июня 2017, 19:14

      смешно

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 июня 2017, 09:16

      Футболка лицу. Для коллекции хороша и если перейдет, хорошо. Посмотрим

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 12 июня 2017, 09:35

      очередная утка

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 11 июня 2017, 21:29

      читать такие статьи все равно что принимать сеалекс - а что, а вдруг?

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      Рейтинг: +70530

      insider_retro > vick-north-west 11 июня 2017, 22:58

      Монументально сказано!

      0
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      Рейтинг: +35

      Dgordg2000 11 июня 2017, 21:18

      Мечтать не вредно ... а вдруг ...

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 11 июня 2017, 20:09

      звездёшь и провакация !!!

      0
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 11 июня 2017, 19:56

      пусть

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 июня 2017, 19:08

      мирон не балуй

      -1
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 11 июня 2017, 19:06

      Да пусть Златан не то что в Зенит, а хоть в Анжи/Динамо/Локо/Оренбург/любую команду РФПЛ переходит!
      Это же круто!
      Такой чувак на наших газонах! Я только за! медийная бомба получится! даже, если усилит кого либо из конкурентов ЦСКА, я буду рад) Чемпионат от этого только выиграет!)

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      Рейтинг: +70530

      insider_retro > dddolphin 11 июня 2017, 23:00

      Пусть переходит, сидит на лавке и раздаёт автографы....

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