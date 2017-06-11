Ибрагимович – в «Зените». Почему в это действительно можно поверить

Мирон Карелин убежден, что в этой шутке есть доля правды.

Сразу оговорюсь, что в переход Ибрагимовича в «Зенит» я не верю ни секунды – и, тем не менее, сейчас (в 2017-м) он уже не выглядит невозможной перспективой, как еще пару-тройку лет назад. Вот три причины, по которым в этот безумный трансфер можно было поверить:

1) С недавних пор в Россию едут звезды, причем не пенсионеры с тросточками, а игроки на пике – например, отыгравшие в «Зените» по 4 сезона Халк и Витсель. От условного Вальбуэна до Ибрагимовича – один шаг; недаром свежие слухи связывают с Россией одного из лучших плеймейкеров предыдущего десятилетия (Уэсли Снейдера). В чемпионат Турции, который ничем не сильнее нашего, с охотой едут ван Перси и прочие – так почему бы «Зениту» (теоретически) не подписать пенсионера Ибрагимовича?

twit text — footballitalia (@footballitalia) 10 июня 2017 г.

2) Тандем Сарсании и Фурсенко – ядерный микс для проворачивания крутых сделок. Зимой 2007-го они перевезли в Санкт-Петербург Анатолия Тимощука – на тот момент капитана одного из двух самых статусных клубов на Украине. Трансфер Тимощука за 20 миллионов долларов тогда был такой же дерзостью, как сегодняшняя «попытка» подписать Ибрагимовича. Сейчас мы не видим ничего удивительного в том переходе – ну, Тимощук и Тимощук, видали и покруче. Вполне реально, что в каком-нибудь 2027-м мы так же подумаем и о Златане.

3) Самый очевидный пункт: Ибрагимович уже работал с Роберто Манчини в «Интере», что всегда является важным фактором. Останься на своем посту Луческу, и мы бы скорее ждали появления в Питере нового Жулиано; Манчини же способен подтянуть за собой несколько звездных фамилий, знакомых ему по Милану и Манчестеру.

В общем, итальянские СМИ можно понять: переход Златана в «Зенит» на первый взгляд кажется реалистичным. Да, при повторной оценке слухов начинаешь думать, что тебе рассказывают сказки. Но вдруг официальный твиттер «Зенита» действительно не зря подписался на страничку Златана?