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    Головин может перейти в лондонский «Арсенал». Это правда?


    2.2
    Голосов: 5
    10.06.2017 17:00
    Полузащитник ЦСКА Александр Головин близок к переходу в «Арсенал». Переговоры уже находятся в завершающей стадии. «Бомбардир» разбирается в тонкостях возможного трансфера, отвечая на главные вопросы по ситуации.

    Что произошло?

    Sports.ru поделился инсайдерской информацией о переговорах между ЦСКА и «Арсеналом» по Александру Головину. Сообщается, что сумма трансфера составит 10 миллионов фунтов. Дальше игрок либо проведет год в обратной аренде в ЦСКА, либо уйдет к Слуцкому в «Халл Сити». Прямо сейчас Головин в составе сборной России готовится к матчам Кубка конфедераций. Его агент не подтвердил информацию об «Арсенале», но и не опроверг ее.

    Чем Головин заинтересовал «Арсенал»?

    Прошедший сезон стал прорывным в карьере Головина. Если на Евро-2016 он попал скорее авансом, то по этому году место в сборной заслужил своей игрой. В ЦСКА Головину помогла дисквалификация Еременко. Головина передвинули ближе к атаке, а он начал приносить статистический результат. Александр Головин отыграл все 30 матчей в Премьер-лиге, забив три гола и сделав четыре голевых паса. Гончаренко открыл в нем возможность игры и на позиции левого латераля. Универсализм ценится в любом клубе, а Головин не только справляется, но и прибавляет абсолютно во всех компонентах.

    Переход в «Арсенал» реален?

    Вполне. Арсен Венгер никогда не отказывался от молодых игроков. Защитник Роб Холдинг пришел из «Болтона» и сразу же использовался в ротации. Алекса Ивоби еще в прошлом сезоне подняли из молодежной команды, сразу поставив в основной состав. Это не «Ливерпуль», где молодой игрок может выйти на любой позиции. Но свой шанс Головин получит. Рэмзи часто травмируется, а игроки уровня Эль-Ненни и Коклена могут и проиграть конкуренцию Головину. У «Арсенала» Венгера уже есть положительный опыт по игре Аршавина. Чтобы прогресс Головина не остановился, его действительно сразу могут сдать в аренду. «Тоттенхэм» провернул подобный фокус, когда оформлял трансфер Деле Алли. Теперь Алли – лидер команды. Ему тоже 21 год.

    Почему это может быть фейком?

    Daily Mail в конце мая уже утверждал об интересе к Головину со стороны «Челси». Тогда тоже звучали разговоры, но вызваны они были скорее нахождением Леонида Слуцкого близко к Абрамовичу. Примерно так сейчас отправляют в «Халл Сити» Сейду Думбия и Ахмеда Мусу. Бывшие игроки Слуцкого чувствуют себя несчастными в клубах, которым принадлежат. Это хороший инфоповод, чтобы связать их фамилии с бывшим тренером. Тоже самое может происходить и с Головиным. Лишний пиар для российских футболистов сейчас тоже не помешает. Впереди крупный турнир, после которого кого-то из игроков действительно могут забрать в Европу. В последнее время россиян там слишком мало.

    Реакция на возможный трансфер

    Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха думает, что Головин уже сейчас способен играть в «Арсенале». «Мбаппе может в 18 лет играть в Лиге чемпионов и забивать там, а наш футболист, которому исполнилось двадцать лет, не в состоянии это сделать?! Думаю, что Головину все по плечу», – говорит Хомуха. Такого же мнения придерживается и Максим Боков, ранее тоже выступавший в ЦСКА.

    Сергей Колотовкин считает по-другому. «Головину прямо сейчас не нужно переходить в «Арсенал». Английская Премьер-лига – один из сильнейших чемпионатов в Европе. Вряд ли ему предоставят место в основном составе «Арсенала», – утверждает Колотовкин.

    Леонид Слуцкий пока не высказывался по поводу Головина и «Арсенала», но зато реагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Челси». «Это фейковая информация. В топовый европейский клуб Головина возьмут только после успешного чемпионата мира», – говорил Слуцкий. Он возможности и перспективы Александра Головина знает лучше многих.

    Один из селикционеров «Арсенала» уже попытался опровергнуть эту информацию.

    А как считаете вы?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 2.2 Голосов: 5
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 11 июня 2017, 20:57

      а по мне так пускай едет в Халл... там научат силовой борьбе и мышцы подкачает, а ни то у нас одни дрищи в сборной... а там глядишь и в основе арсенала заиграет... у Арсена дыра в полузащите... Касорла помер видать?! ЭльНенни, Джака, Коклен нестабильны - все шансы есть...

      1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 11 июня 2017, 11:55

      Вот будет забивать по 15-20 голов за сезон,тогда имеет смысл говорит о каком-то переходе в АПЛ.А пока это просто не обученная шпана.

      0
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      Рейтинг: +40

      hikakin > Boniel+ 12 июня 2017, 05:06

      он не нападающий забивать такое кол-во голов, его задача в другом

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 11 июня 2017, 05:12

      в арсенал - тульский скорее всего))))

      2
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      Рейтинг: +31

      Артур Останков 10 июня 2017, 20:55

      Сегодня Головин напоминает мне Алана Дзагоева на взлете карьеры. Но считаю, что Александру рано еще в Европу. Он, безусловно, хороший футболист. Но по большому счету он только первый год, как твердо закрепился в основе ЦСКА. И сначала ему нужно доказать свою состоятельность и свой уровень в России!

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 10 июня 2017, 19:09

      уже опровергли)

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 июня 2017, 18:55

      кривда(с)

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 10 июня 2017, 18:54

      2017 -й
      однозначно проведет в ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 10 июня 2017, 18:54

      Зобнин в разы полезнее Головина и таких разговоров нет. Смешно автор пишет, что Головин может выиграть конкуренцию у Ивоби или Коклена. Не может. Наши молодые футбольные мажоры не приучены выдирать себе место в старте через пот и кровь. Равно как и умирать на поле, у них сознание крутится вокруг кредитки и еженедельных смсок о пополнении счета.
      Еще интересный момент,мол, почему Мбаппе может, а Головин не может. Может потому что и не забивал???
      Разница в таланте очевидна

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 10 июня 2017, 17:46

      Ни одного русского не будет в Арсенале пока там есть Венгер. У него после аршавина жопа до сих пор в огне.

      1
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Semargl18 10 июня 2017, 18:52

      Опасно, но заманчиво....

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 июня 2017, 17:14

      Да он пас дать не может, какой Арсенал?! Еще один Кокорин у нас появляется ))))

      -1
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